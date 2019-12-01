Dang humması Malezya'da 162 kişiyi öldürdü

Malezya genelinde, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması vakaları ve virüsten kaynaklı ölümlerin 2019'da arttığı bildirildi.



Malezya Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistiğe göre, bu yıl ülke genelinde 119 bin 198 dang humması vakası kaydedildi. Hastalık nedeniyle ölenlerin sayısının ise 162 olduğu açıklandı.



Dang humması vakalarının son 4 yılda en yüksek rakamlara çıktığı Malezya'da geçen yıl, 80 bin 615 vaka görülmüş, 147 kişi hayatını kaybetmişti.



DANG HUMMASI



Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.



Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor. Hastalığa sebep sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği kaydediliyor.

