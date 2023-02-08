Deprem bölgesindeki kronik raporlu hastalar reçetesiz ilaç alabilecek

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sağlık sistemlerini de tıkadı. Kentler yerle bir olurken binlerce kişinin ilaca ve doktora erişimi kısıtlandı.



Türk Eczacıları Birliği konuya ilişkin açıklama yaptı. TEB'den yapılan resmi açıklamada Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'de reçetesiz ilaç verileceği belirtildi.

Kronik hastalık raporu olan ve son üç ay içerisinde ilaç alan kişiler tek sefere mahsus olmak şartıyla eczanelerden reçetesiz ilaç alabilecekler.



Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar Haberi Görüntüle

TEB'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi;



Kronik hastalık raporu olan ve son 3 ay içerisinde raporla ilaç temin eden kişilerin bu ilaçlarını bir sefere mahsus olarak reçetesiz karşılanmasına yönelik sistemden 484-Doğal Afet (reçetesiz ilaç tedavisi) uyarı kodunun seçilerek işlem yapılması, E-reçete ile yapılan başvurularda; hekim tarafından provizyon tipi DOĞAL AFET seçilmiş ise reçete kaydına devam edilmesi, DOĞAL AFET seçilmemiş ise eczane tarafından Uyarı kodu 485-Doğal Afet (reçeteli ilaç tedavisi) seçilerek işlem yapılması, Kağıt reçete ile yapılan başvurularda Provizyon tipi olarak DOĞAL AFET bölümünün seçilerek işlem yapılması gerekmektedir. Duyuru kapsamındaki işlemler Geçici Koruma Kanunu Kapsamında Olan Yabancılara ait reçete ve ilaçlar için de geçerli olacaktır.