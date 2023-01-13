Dijital Anjiyografi (DSA) nedir? Nasıl uygulanır? Ne için uygulanır?

DİJİTAL SUBSTRAKSİYON ANJİYOGRAFİ (DSA) NEDİR?



DSA (Dijital Anjiyografi) tüm vücutta yer alan damarların görüntülenmesinde kullanılır; böylece ayrıntılı olarak elde edilen görüntülerden, damarda oluşan hastalıkların tanısı yapılır.

DİJİTAL ANJİYOGRAFİ KULLANIM ALANLARI



Beyin, karın bölgesi, cilt, kol ve bacaklarda yani tüm vücutta yer alan damarlardaki darlık, anevrizma (damardaki balon şekilli genişlemeler), malformasyon, fistül, vb. oluşan hastalıkların saptanmasında kullanılır.

DİJİTAL SUBTRAKSİYON ANJİYOGRAFİ (DSA) NASIL UYGULANIR?



Dijital anjiyografi öncesi uygun saha temizliği, tansiyon ve nabız takibi yapılmalıdır. Tüm kriterlerin yerine getirilmesi sonrası kişi, dijital anjiyo cihazına alınmaktadır.

Daha sonra periferik atar damar veya toplardamardan giriş yapılarak istenilen alana katater (ince uçlu boru) ve kılavuz tel yardımı ile ulaşım sağlandıktan sonra konsantre madde yardımıyla görüntüleme işlemi gerçekleşmektedir.

DİJİTAL ANJİYOGRAFİ İŞLEMİ NE KADAR SÜRER?



Dijital anjiyografi işlemi hastalığa ve uygulanan işlem çeşitlerine bağlı olarak değişmektedir.

Dijital anjiyografi süresi işleme ve hastalığa göre daha fazla veya daha az olabilmektedir.

Tanı amaçlı ise beyin anjiyo 10 ila 20 dakika arasında sürmektedir.

Tedavi amaçlı yapılan işlemler arasında bulunan beyin anevrizmaları ise yaklaşık bir ila 3 saat arasında değişmektedir. Bununla birlikte karaciğer tümör embolizasyonları ise ortalama 30 dakika içerisinde sonuçlandırılmaktadır.