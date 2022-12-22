Diş eti şişmesine ne iyi gelir? Diş eti şişmesi neden olur, nasıl geçer?

DİŞ ETİ ŞİŞMESİ NEDİR?



Diş etinin yapısının bozularak boyutunun artması, ödemli bir görünüm kazanması ve şişlik oluşması durumunda diş eti şişmesinden söz edilir.

Ödemlenerek şişlik gelişen diş etleri; dış etkenlere bağlı hasar almaya daha yatkın hale gelir, sıklıkla diş eti kanamaları ortaya çıkabilir veya daha ciddi enfeksiyonların gelişmesine zemin hazırlayabilir.



Diş etinde genişleme ve şişme durumu çeşitli fizyolojik koşullarda meydana gelebildiği gibi, diş ve diş etini ilgilendiren çeşitli hastalıkların sürecinde de gelişebilir.

DİŞ ETİNDE ŞİŞME NEDEN OLUR?



Diş eti şişliklerinin oluşumunda rol oynayabilen pek çok etken söz konusudur. Bunlardan ilki ve en yaygını yetersiz ağız hijyenidir. Dişlerin düzenli olarak fırçalanmaması halinde diş yüzeyinde besinlerin kalıntıları ile bakterilerden oluşan plaklar oluşur. Bu plaklar uzun süre boyunca fırçalanmayan veya özensiz fırçalamaya bağlı olarak dişlerin ulaşılamayan bölgelerinde kalarak sertleşebilir ve tartar (diş taşı) oluşumuna neden olur.

Tartar, bakteri plaklarının birkaç günden fazla diş yüzeyinde kalması ve sertleşmesi ile meydana gelir ve diş fırçalama, diş ipi kullanımı gibi yöntemlerle temizlenmesi oldukça zordur.

Plak ve tartarlar, diş eti iltihabına ve dolayısıyla da diş eti şişmesine neden olan en yaygın nedendir.

Hamilelik dönemi, diş eti şişmesi sorununun görülme olasılığının arttığı bir süreçtir. Gebelik döneminde değişen hormonal denge, diş eti hastalıklarına davetiye oluşturabilir. Aynı zamanda gebelik döneminde diş etlerindeki artmış kan akışı tahrişleri kolaylaştırarak şişliklerin önünü açan bir diğer etkendir.

Diş eti şişmesinin bir diğer nedeni ise yetersiz beslenmedir. Besinlerle birlikte B ve C vitaminlerinin yetersiz alımı, diş ve diş eti hastalıklarına neden olarak diş etlerinde şişmeye yol açabilir.

Tüm bunların yanı sıra bakteri, mantar ve virüs kaynaklı enfeksiyonlar da diş etlerinde şişme ve iltihaplanmaya neden olabilir. Herpes virüsünün yol açtığı bir diş eti iltihabı olan herpetik gingivostomatit ve bebeklerde yaygın olarak görünen pamukçuk sorunu bu duruma örnektir. Ayrıca tedavi edilmeyen diş çürükleri de bölgesel diş eti şişmelerine ve apselere neden olabilir.



DİŞ ETİ ŞİŞMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Diş eti şişmesi çok yaygın görülen bir sağlık sorunudur ve hemen her bireyde benzer belirtilerle kendini gösterir. Bunlardan en yaygın olanları şunlardır:



- Diş etlerinin herhangi bir yerinde veya birden fazla bölgede görülen şişlikler,

- Diş etlerinde kızarıklık,

- Ağrı ve rahatsızlık hissi,

- Yemek yeme, konuşma ve ağız hareketleri esnasında zorlanma,

- Sıcak ve soğuk besinlere karşı hassasiyet,

- Şişliğin olduğu bölgede beyaz renkli iltihap oluşumu,

- Diş eti kanaması.

Yukarıda görülen belirtiler genellikle birkaç gün içerisinde oluşur ve yine birkaç gün içerisinde kendiliğinden kaybolur. Nadir olarak bir haftadan daha uzun sürebilir ve bu durumda antibiyotik tedavisi gerekli olabilir. Dolayısıyla uzun süren diş eti şişliklerinde diş hekimlerine başvurulmalıdır.

DİŞ ETİ ŞİŞMESİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bir veya iki haftadan uzun süren diş eti şişliklerinde medikal tedavi gereklidir. Bu durumda öncelikli olarak şişliğe neden olan sorun tam olarak teşhis edilmeli ve buna yönelik ilaç tedavisi uygulanmalıdır.

Diş etlerindeki iltihapların ve diş plaklarının önlenebilmesi için çeşitli içeriklere sahip ağız gargaraları diş hekimi tarafından reçetelendirilebilir.

Hafif şişlik ve iltihaplanmalarda ağız gargaralarına ek olarak evde alınabilecek birtakım önlemler hastalığın iyileştirilmesi için genellikle yeterlidir. Yumuşak bir diş fırçası ile dişler günde 2-3 kez fırçalanmalı, diş ipi kullanılarak fırçanın ulaşamadığı diş araları iyi bir şekilde temizlenmelidir.

Dil temizleyiciler yardımıyla dil temizliği de yapılmalıdır. Ağız ve dişleri bakterilerden arındırmak amacıyla aralıklı olarak tuzlu su ile gargara yapılabilir. Normal rutinde kullanılan yoğun içerikli ve yüksek mentollü tahriş edici gargaraların bu dönemde kullanımından kaçınılmalıdır.

Ek olarak bol bol su tüketilmeli, alkol ve sigara kullanımından uzak durulmalıdır. Çok sıcak veya çok soğuk olmayan yumuşak gıdalarla beslenilmeli, şişliğin söz konusu olduğu bölge mümkün olduğunca korunmalıdır.

Ağrının şiddetli olduğu durumlarda yüze soğuk veya sıcak kompres uygulamalarından yararlanılabilir. İlerlemiş ve şiddetlenmiş iltihapların söz konusu olması halinde ise oral antibiyotiklerden yararlanmak gerekebilir. Hekim önerisi ve reçetesi olmadan bilinçsiz antibiyotik kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır.

Diş eti iltihabının çok geniş bir alana yayılmış olması ve antibiyotiklerle kontrol altına alınamaması halinde cerrahi operasyonlar da gerekebilir.

Tedavi sonrası süreçte diş eti şişmesi ve iltihaplanmasının yeniden oluşumunu önlemek için ağız bakımı ve hijyenine gereken özen gösterilmelidir.