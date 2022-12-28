Diş taşı nedir? Neden olur? Diş taşı nasıl temizlenir ve önlenir?

DİŞ TAŞI NEDİR?



Diş taşı, diş plağı ve tükürüğün içerisinde bulunan minerallerin bir araya gelerek zamanla taş sertliğinde bir yapıya dönüşmesidir. Diş yüzeyinin diş eti ile birleştiği çizginin altında oluşur. İçerisinde besin artıkları ve mikroorganizmalar bulunan diş plağı, düzenli olarak temizlenmelidir.

Diş fırçası, diş ipi ve ağız gargaraları diş plağının temizlenmesine yardımcı olur. Bu plak uzaklaştırılmadığı zaman taş (tartar) haline gelebilir. Diş taşı, özellikle ağız bakım hijyenine özen göstermeyen kişilerde oluşabilir. Ayrıca doğru fırçalama yapmayan ve diş eti sınırını temizlemeyen kişilerde de görülebilir.



DİŞ TAŞI NEDEN OLUR?



Tükürüğünüzde bulunan mineraller, ağıza giren besin maddeleriyle birlikte diş yüzeyinde birikir. Dişlere yapışkanlık hissiyatı veren plak birikimi olur.

Diş plağı düzenli ağız hijyeni ile kaldırılmazsa sertleşmeye başlayabilir. Sertleşmenin miktarı arttıkça diş taşı oluşumu görülebilir. Genellikle açık renkte ve sarımsı görünümdedir. Diş taşı üzerinde biriken yiyecek ve içecekler nedeniyle rengi koyulaşabilir.



DİŞ TAŞI OLUŞUMU NASIL ÖNLENİR?



Diş taşı oluşumunu engellemek her zaman mümkün olmayabilir. Bazı insanların tükürüğündeki minerallerin yapısı ve miktarı nedeniyle diş taşı oluşumu kaçınılmaz olabilir. Ancak birikimi azaltmak için bazı ipuçları vardır. Öncelikle diş plağına sebep olan faktörleri ortadan kaldırmak gerekebilir.

Diş taşı oluşumunu engellemek için dikkat edilebilecek noktalar şunlardır:



- Günde iki kez ikişer dakika dişleri fırçalamak,

- Kişiye özel doğru boyutta ve sertlikte diş fırçası kullanmak,

- Elektrikli diş fırçaları ve ağız duşlarından faydalanmak,

- Diş aralarında biriken plağı temizlemek için düzenli diş ipi kullanmak,

- Diş minesi onarımına yardımcı olan florürlü diş macunlarından kullanmak,

- Şekerli ve asitli gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak,

- Yemeklerden sonra dişleri fırçalamak, eğer mümkün değilse suyla ağzı çalkalamak,

- Sigara ve tütün ürünlerinin kullanımından kaçınmak,

- Düzenli olarak diş hekimi ziyareti gerçekleştirmek.



DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ KİMLERE YAPILIR?



Diş taşı temizliği, dişlerinde çeşitli sebeplerle leke oluşan veya diş taşı birikimi görülen kişilere yapılabilir. Diş fırçalamak, diş ipi ya da ağız çalkalama suyu kullanmak diş taşını kaldırmak için etkili olmaz. Bu nedenle, ev ortamında kişinin kendisine uygulayabileceği bir işlem değildir.

Altı ayda bir düzenli olarak diş hekimi kontrolüne giden kişilere diş taşı temizliği konusunda bilgi verilir. Gerekli durumlarda diş eti hastalıkları (periodontoloji) uzmanı ya da diş hekimi tarafından diş taşı temizliği yapılabilir. Bu sayede sağlıklı bir ağız hijyenine sahip olunabilir.

Diş eti kanaması, diş etlerinde ağrı ve diş etinde şişlik gibi problemler düzelebilir. Ayrıca ağız kokusundan muzdarip kişiler de bu işlemi yaptırabilir.



DİŞ TAŞI NASIL TEMİZLENİR?



Ağız kokusu veya dişlerinde koyulaşma görülen kişiler, tartar şüphesiyle diş hekimi kliniklerinin yolunu tutabilir. Diş taşı temizliği, diş hekimleri tarafından diş kliniklerinde gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir.

Ağrılı ve acılı bir işlem olmadığı için anestezi gerekmez. Ancak diş etlerinde şişlik, kızarıklık ve ağrı olan kişiler bu işlem sırasında kullanılan cihazlardan gelen su ve titreşim nedeniyle hassasiyet hissedebilir. Böyle durumlarda sızı hissedilen bölgelerin uyuşturulması gerekebilir. Özel aletler yardımıyla kısa sürede taşlar, diş yüzeyinden uzaklaştırılabilir. Çok fazla tartar birikimi olan kişilerde bu uygulama birkaç seans sürebilir.

