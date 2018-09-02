İlişkili Haberler Dünyaca ünlü estetik cerrahları İstanbul'da buluşuyor

Tıp öğrencilerinin ücretsiz olarak katılım sağlayabildiği sempozyumda öğrenciler gözlemlerini paylaştı. Sempozyuma ev sahipliği yapan Estetik International Kurucusu Bülent Cihantimur ise doktorların öğrencilerle deneyimlerini paylaşmasının önemine vurgu yaparak, “Genç doktor adaylarının global olmayı öğrenmesi gerekiyor” dedi.



Aestheticstanbul’un beklenilenden çok daha etkili geçtiğini ifade eden Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, canlı olarak gerçekleşen bütün operasyonların çok başarılı geçtiğini söyledi. Tıp öğrencilerinin yapılan operasyonları canlı olarak izlediği ve soru sorma imkanı bulduğu sempozyumun öğrencilere büyük katkı sunduğunu dile getiren Cihantimur, “Öğrencilere, tıp öğrenciliğinden nasıl buraya geldiğimizi paylaşmak istiyoruz. Gerçekten çok önemli. Tıp bilgisini çok yoğun almak ve her şeyi bilmek yetmiyor. Hastayla iletişim, dünyadan insanları, doktorları tanımak, global olmak çok önemli. Bizim artık global olmamız lazım. Genç doktorlarımızın bunları öğrenmesi gerekiyor” diye konuştu.



“SON 5 YILIN EN ÖNCÜ İŞLEMLERİNİ GÖRME FIRSATIMIZ OLDU”



Sempozyuma Ankara’dan katılan Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi Mehmet Eren Akan, genellikle böyle sempozyumlara tıp fakültesi öğrencilerinin çok fazla katılmadığını ve öğrenciler için sıra dışı bir fırsat olduğunu belirtti. Akan, “Dünyanın en usta estetik cerrahlarından böyle bir eğitim sürecine şahit oluyor olmak çok ayrıcalıklı bir şey. Son 5 yılın aslında en trend, en öncü işlemlerini görme fırsatımız oldu. Dünyanın en ünlü cerrahlarından bazılarının kişisel tekniklerine hakim olma, onları gözlemleme fırsatımız oluyor. Bu bizim için hem vizyon anlamında hem de teknik öğrenme anlamında çok değerli. O yüzden burada olmaktan çok büyük bir keyif alıyoruz. Katılan doktorlar arasında da merak ettiğim isimler yer alıyordu. Etkinliğin içine girdikçe tanımadığımız ama alanında çok iyi yerlere ulaşmış birçok cerrahlarla tanışma fırsatımız oldu” dedi.



“İŞİN PÜF NOKTALARINI ÖĞRENEBİLİYORUZ”



Tıp fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Esin Arslan, alanında uzman doktorların kendi tekniklerini izleme fırsatı bulabildikleri için sempozyumun çok faydalı olduğunu söyledi. İşin püf noktalarını burada öğrenebiliyoruz diyen Arslan, “Bizim için burada bulunmak büyük bir mutluluk ve fırsat. Elimizden geldiğince bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada temel prosedürleri hocaların kendi teknikleriyle izleme fırsatı buluyoruz ve onlardan bunların püf noktalarını, diğer tekniklere göre avantajlarını öğreniyoruz. Bize işin inceliklerini burada öğrenme fırsatı sunuluyor. Plastik cerrahiyi de buraya geldikten sonra alan olarak seçmeyi düşünmeye başladım. Benim için gerçekten katkı sağlayıcı bir etkinlik olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“KOMPLİKASYON DURUMUNDA DOKTORLARIN YAKLAŞIM BİÇİMİNİ GÖRÜYORUZ”



Bülent Cihantimur’un ismini daha önce çok kez duyduğunu ve bu sempozyumu organize etmesinin hem Türkiye hem de öğrenciler için çok faydalı olduğunu dile getiren tıp fakültesi öğrencisi 6. Sınıf öğrencisi Cem Aydoğdu, “Dünyaca ünlü kişilerin buraya gelmesi ve bizim buraya katılım sağlayabilmemiz çok büyük bir şans. Organizasyonun organize ediliş biçimi de çok güzel. 3 gün içinde çok fazla operasyon görme şansımız olacak. Bu konuda sadece tek bir alanda değil çok çeşitli varyasyon görebiliyoruz bu da bizim için gelecekte plastik cerrahiyi seçince nerelere ilgi duyduğumuzu görmemiz açısından da faydalı olacaktır. Bunları canlı olarak görmek ve opere eden doktorlara soru sorabilmemiz de çok faydalı. Herhangi bir komplikasyon durumunda doktorların buna yaklaşım biçimini görmemiz geleceğimiz için de çok büyük bir avantaj sağlıyor” diye konuştu.