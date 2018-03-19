Doktor ihmali iddiası: Şeker komasındaki çocuğa grip ilacı verildi

Hastaneden grip ilacı verilerek evine gönderilen Doğukan Doğru'nun doktor ihmali nedeniyle ölümden döndüğü öne sürüldü.



İddiaya göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Doğukan Doğru, 26 Ocak akşamı halsizlik ve titreme şikayetiyle Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Yüzünde de yaralar vardı.



Acilde yapılan tetkiklerin ardından çocuğa ağrı kesici, antibiyotik ve ağız spreyi yazıldı.



Ancak eve döndükten sonra Doğukan'ın rahatsızlığı geçmedi.



Ertesi gün fenalaşan çocuk, Gaziantep'e sevk edildi.



Doğukan'ın şeker komasında olduğu anlaşıldı.



Yoğun bakımda iki kez kalbi durdu, iki kez de bitkisel hayata girdi.



Doğukan doğru, hayati tehlikeyi 20 günde atlattı.



Doğukan’ın ailesi, ihmal iddiasıyla şikayette bulundu.



Kadirli Devlet Hastanesi yetkilileri ise konunun araştırıldığını söyledi.

