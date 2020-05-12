DSÖ: Aday çok ancak aşı yok (Corona virüs aşı son durum)

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan SARS benzeri yeni tip corona virüs tüm dünyaya yayılan bir pandemiye dönüştü.

Vaka sayısı 4 milyonun üzerine çıkmışken can kaybı da hızla 300 bine yaklaşıyor.

Uzmanlar salgını bitirecek tek çarenin aşı olduğunu belirtiyor. Küresel sağlık konusunda otorite kabul edilen Dünya Sağlık Örgütü bugünkü toplantısında aşı çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

"VİRÜSÜ ÖLDÜRECEK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Örgütün sözcüsü Margaret Harris, "Erken dönem çalışmaların sonuçlarına göre hastalığın şiddetini ve süresini azaltan bazı ilaçlar var ancak henüt virüsün sonunu getirecek bir şeyimiz yok" dedi.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris

Var olan tedavi seçeneklerinden birini seçmek için ellerinde yeterli veri olmadığını söyleyen Sözcü Harris, eskiye göre daha fazla veriye sahip olduklarını belirtti.

ADAY ÇOK AMA AŞI YOK

Sözcü Harris, corona virüsü yenmek için geliştirme aşamasında olan aşı sayısının 100'den fazla olduğunu ifade etti. Corona virüsün oldukça çetrefilli bit tür olduğunu söyleyen Harris "Aşısını geliştirmek oldukça zor" şeklinde konuştu.

DSÖ geçtiğimiz günlerde en az üç çalışmanın klinik aşamaya geçtiğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, Nisan ayında yaptığı açıklamasında aşı geliştirmenin en az 12 ay süreceğini aktarmıştı.

WUHAN'IN TAMAMINA TEST (11 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR)