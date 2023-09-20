DSÖ: Hipertansiyonu olan her 5 kişiden 4'ü yeterince tedavi edilmiyor

İlerleyen yaş ve genetik tansiyonu artırabilir ancak yüksek tuzlu beslenme, fiziksel olarak aktif olmama ve çok fazla alkol tüketimi, hipertansiyon riskini artırabiliyor.



Sağlıklı beslenme, tütün kullanımını bırakma ve daha aktif olmak gibi yaşam tarzında yapılabilecek değişiklikler, hipertansiyonu etkili olarak kontrol altına alabiliyor.



YETERİNCE DESTEKLENMİYOR



DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hipertansiyonun basit ve düşük maliyetli ilaç tedavileriyle kontrol edilebileceğini ancak bu hastalığa sahip 5 kişiden yalnızca 1'inin bunu kontrol altına alabildiğini kaydetti.



"Hipertansiyon kontrol programı hala ihmal ediliyor, yeterince öncelik verilmiyor ve büyük ölçüde yetersiz finanse ediliyor." diyen Ghebreyesus, bunun kontrolünün güçlendirilmesi, her ülkenin iyi işleyen, eşitlikçi ve dayanıklı sağlık sistemlerinin bir parçası olması gerektiğini kaydetti.