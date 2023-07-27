Kalp ve tansiyon hastaları aşırı sıcaklarda nelere dikkat etmeli?
Yaz aylarında tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunan bireylerin dikkatli davranmaları gerektiğini ifade eden TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, sıcaklık artışına paralel olarak kalp rahatsızlıklarının da arttığını söyledi. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte yanıtı... (Haber: Ahmet Örsoğlu Kamera: İbrahim Ateşoğlu)
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