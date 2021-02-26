DSÖ Türkiye Temsilcisi, corona virüste mutasyon görülen ülke sayısını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, incelenen tüm varyantlarda hastalığın bulaşına dair belirtilerin mevcut olduğunu söyledi.

Dr. Berdyklychev, Güney Afrika’da tespit edilen ilk varyanta ilişkin, "Bu varyant, Güney Afrika’da diğer tüm varyantların önüne geçti. Yeni haftalık vakalar, 2020 yılının Kasım ayının başından itibaren artarak 2021 Ocak ayının başlarında zirveye ulaştı. Son iki haftada ise düşüş eğilimi gözlendi. Bulaş, Güney Afrika varyantın, muhtemelen virüsün insan hücrelerine bağlanma kabiliyetini artıran mutasyonların daha önceki varyantlara kıyasla daha fazla bulaşa neden olduğu ortaya konulmuştur. Şimdiye kadar, bu varyantın neden olduğu farklı bir hastalık şiddetine sahip olduğuna dair hiçbir gösterge yoktur" dedi.



"DAHA ÇOK VAKADA YENİDEN ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİR"



Dr. Berdyklychev, Brezilya’da tespit edilen ilk varyantın ilk önce Brezilya'da, daha sonra Brezilya’dan Japonya’ya giden bir grup içerisinde tespit edildiğini kaydederek, "9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla bu varyantın 15 ülkede mevcut olduğu bildirildi. Yeniden enfekte olma üzerine Manaus’tan gelen ilk raporlar, bu varyantın daha çok vakada yeniden enfeksiyona yol açabileceği olasılığının altını çizmektedir. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Bulaşın daha fazla olduğuna dair söylemler mevcuttur. Şiddet konusunda herhangi bir etki bildirilmemiştir, çalışmalar devam etmektedir" ifadesini kullandı.



"VAKALAR DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE"



Dr. Berdyklychev, Birleşik Krallık’ta tespit edilen varyantın daha fazla bulaşa neden olduğunun ortaya konulduğunu belirterek, "Birleşik Krallık yakın zamanda, hastalık şiddetinde artış olduğuna dair bazı kanıtlar olduğunu öne süren araştırmalardan elde edilen sonuçları paylaşmıştı ancak sonuçlar başlangıç niteliğindedir ve bu bulgular hakkında kesin konuşabilmek için daha fazla analiz yapılması gerekmektedir. Genel olarak virüse karşı alınmış halk sağlığı önlemlerinin ve sosyal önlemlerin bu varyant için de işe yaradığını bilmek önemli bir noktadır. 2021 Ocak ayının başlarında Birleşik Krallık'ta yeni vakaların zirveye ulaşmasının ardından vakalar düşüş eğilimi göstermektedir. VOC 202012/01 yerel yayılımının bildirildiği Danimarka, İrlanda ve Hollanda'da da insidans konusunda benzer düşüşler bildirilmiştir" dedi.

"ÖNLEMLER AYNI"



Dr. Berdyklychev, corona virüs varyantlarından korunma konusunda DSÖ tarafından yapılan farklı öneriler olup olmadığına ilişkin, "Şimdiye kadar tespit edilen yeni virüs varyantlarının kişiden kişiye bulaşını engellemek için gerekli koruyucu önlemler, hali hazırda uygulanan maske kullanımı, el hijyeni ve fiziksel mesafe olarak özetlenebilecek önlemler ile aynıdır. DSÖ, Ocak 2020 tarihindeki Covid-19 salgınının başından beri varyantları takip etmektedir. Yeni varyantların çıkmasıyla birlikte bu varyantları hızlıca tespit edebilmek ve üzerinde çalışabilmek için çabalarımızı artırıyoruz. Varyantlarla ilgili daha çok bilgi edindikçe halkı ve ülkeleri de bilgilendiriyoruz" diye konuştu.



VARYANT VİRÜSLERE AŞILARIN ETKİSİ



Dr. Berdyklychev, dünyada kullanılmaya başlanan koronavirüs aşılarının yeni varyantlara karşı etkisine ilişkin şunları kaydetti:



"Aşıların yeni varyantlar üzerindeki etkinliğini belirlemek için yapılan bazı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak şu anda Brezilya'da oluşturulan varyantla ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Güney Afrika varyantına aşı etkisi ön laboratuvar çalışmaları, aşıların etkililiğinde hafif bir azalma olduğunu (Moderna, Pfizer mRNA aşıları gibi), ancak koruma seviyelerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 28 Ocak 2021 tarihinde Novavax ve J&J, aşılarının etkili olduğunu ancak 501Y.V2 varyantına karşı daha az etkili olduğunu açıklamıştır. Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika’da tanımlanan varyantın neden olduğu hafif ila orta dereceli hastalığı önlemede minimum düzeyde etkili olduğunu gösteren bir çalışma sonrası Güney Afrika 7 Şubat tarihinde bu aşının piyasaya sürülmesini geçici olarak ertelediğini açıkladı. Araştırmanın sınırlı örneklerle yapılmış olması ve katılımcıların daha genç ve sağlıklı profili göz önüne alındığında, aşının daha şiddetli hastalıkları önlemede etkili olup olmadığını belirlemek önemli. Birleşik Krallık varyantı aşı etkisine ilişkin çalışmalar devam etmekte, ancak ön laboratuvar çalışmaları (çalışmaların ön bilgileri mevcuttur), Pfizer ve Moderna aşılarının VOC2012/01 varyantına karşı etkinliğinde önemli bir kayıp olmamasından öte neredeyse hiç kayıp olmadığını gösterdi. Bunlar, daha kapsamlı örnek gruplarıyla daha fazla araştırma yapılmasını gerektiren ön bulgular. 28 Ocak 2021 tarihinde Novavax, aşısının etkisinin biraz düştüğünü ancak yine de VOC 202012/01 varyantına karşı yeterince etkili olduğunu açıklamıştır. Brezilya varyantı; şu anda bu özel varyant için yeterli çalışma ve bilgi mevcut değildir."

YENİ VARYANT DAHA ÖLDÜRÜCÜ