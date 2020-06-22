DSÖ'den bir günde rekor vaka açıklaması

DSÖ pazar günü dünya genelinde 183 bin vaka tespit edildiğini duyurdu. Bu rakam 24 saatte en fazla vaka tespiti anlamına geliyor.

ntv.com.tr - NTV Haber 22.06.2020 - 14:36 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 14:37

DSÖ'den bir günde rekor vaka açıklaması

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Dünya Sağlık Örgütü, bir günde görülen coronavirüs vaka sayısının yeni bir rekor kırdığını duyurdu.

Veriler, örgütün internet sitesinde yayınlandı. Pazar günü 183 binden fazla Covid-19 pozitif sayısı ile bir günde görülen en fazla vakanın tespit edildiği belirtildi.

En fazla vakalar ise Amerika kıtasında görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada 8.7 milyon corona virüs vakası, 461 binden fazla da ölüm yaşandı. Bir önceki rekor vaka sayısı ise 18 Haziran'da tespit edilmişti.

EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 ÜLKE 

Worldometer'ın verilerine göre en fazla vakanın görüldüğü 10 ülke şöyle;

1 ABD 2,356,715

2 BREZİLYA 1,086,990

3 RUSYA 592,280

4 HİNDİSTAN 426,910

5 İNGİLTERE 304,331

6 İSPANYA 293,352

7 PERU 254,936

8 ŞİLİ 242,355

9 İTALYA 238,499

10 İRAN 207,52

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