DSÖ'den ilk onay Mısır'a: Hepatit C'yi ortadan kaldırma hedefi

Açıklamada, "Dünya çapında hepatit C ile yaşayan 5 kişiden 4'ü enfekte olduğunu bilmiyor. Tedavi edilmediği veya iyileştirilmediği sürece enfeksiyon karaciğer hastalığına ve kansere neden olabiliyor." denildi.



Mısır'ın, hepatit C ile yaşayan kişilerin yüzde 87'sine teşhis koyduğunu ve yüzde 93'üne iyileştirici tedavi sağladığı kaydedilen açıklamada, "Bu, DSÖ'nün hepatit C ile yaşayan kişilerin en az yüzde 80'ine teşhis koyma ve teşhis konulan kişilerin en az yüzde 70'ine tedavi sağlama yönündeki altın seviye hedeflerini aştı." ifadeleri yer aldı.