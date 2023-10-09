DSÖ'den ilk onay Mısır'a: Hepatit C'yi ortadan kaldırma hedefi

Mısır, hepatit C hastalığının ortadan kaldırılmasıyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) onay alan ilk ülke oldu.

DSÖ'den ilk onay Mısır'a: Hepatit C'yi ortadan kaldırma hedefi
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'den yapılan yazılı açıklamada, "DSÖ, 'ı, hepatit C'yi ortadan kaldırmaya yönelik eşi benzeri görülmemiş ilerlemesinden dolayı tebrik ediyor. Mısır, DSÖ kriterlerine göre hepatit C'nin ortadan kaldırılması yolunda 'altın seviye' statüsüne ulaşan ilk ülke oldu." ifadeleri yer aldı.

Dünya genelinde 58 milyon kişinin kronik hepatit C enfeksiyonuyla yaşadığı kaydedilen açıklamada, aşısı bulunmayan hastalığın 8 ila 12 hafta süren oldukça etkili ve kısa süreli tedavilerle iyileştirilebildiğine yer verildi.

“Hepatit C, 20 yıl içinde yok edilebilir”

C, 20 yıl içinde yok edilebilir”

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Açıklamada, "Dünya çapında hepatit C ile yaşayan 5 kişiden 4'ü enfekte olduğunu bilmiyor. Tedavi edilmediği veya iyileştirilmediği sürece enfeksiyon karaciğer hastalığına ve kansere neden olabiliyor." denildi.

Mısır'ın, hepatit C ile yaşayan kişilerin yüzde 87'sine teşhis koyduğunu ve yüzde 93'üne iyileştirici tedavi sağladığı kaydedilen açıklamada, "Bu, DSÖ'nün hepatit C ile yaşayan kişilerin en az yüzde 80'ine teşhis koyma ve teşhis konulan kişilerin en az yüzde 70'ine tedavi sağlama yönündeki altın seviye hedeflerini aştı." ifadeleri yer aldı.

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