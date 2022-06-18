DTÖ corona virüs aşılarının patentinin kaldırıldığını açıkladı

Corona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında 2020 yılının Aralık ayından bu yana uygulanan aşıların patentinin kaldırıldığı duyuruldu.

Haberler - ntv.com.tr 18.06.2022 - 11:28

DTÖ corona virüs aşılarının patentinin kaldırıldığını açıkladı

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Corona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında yaklaşık 19 aydır uygulanan corona virüs aşılarının patentinin kaldırıldığı açıklandı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), corona virüs aşısının patentinin kaldırıldığını duyururken, anlaşma 164 üye ülkenin tamamı tarafından kabul edildi.

Cenevre’de düzenlenen toplantının ardından beş yıl boyunca gelişmekte olan ülkelere hak sahibinin onaylamadan Covid-19 aşısı üretme hakkının tanınacağı aktarıldı.

DTÖ genel müdürü Ngozi Okonjo-Iweala, Cenevre'deki konferansta varılan anlaşmaların "dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarında bir fark yaratacağını" söyledi.

Okonjo-Iweala, "Sonuçlar, DTÖ'nün aslında zamanımızın acil durumlarına yanıt verme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Corona virüs pandemisi ile mücadelede 2020 yılının Aralık ayından bu yana uygulanan aşılara, gelişmemiş ülkelerin ulaşamaması nedeniyle patentin feragat edilmesi yönünde çağrılarda bulunulmuştu.

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