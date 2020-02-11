Dünyada yaklaşık 65 milyon epilepsi hastası var

11 Şubat Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, epilepsinin, kendini çeşitli türde nöbetlerle belli eden bir hastalık olduğunu anlattı.



Tahminlere göre dünyada 65 milyon epilepsi hastasının olduğuna işaret eden Öztürk, "Buna her yıl yaklaşık 2,4 milyon yeni epilepsi hastası eklenmektedir. Ülkemizde de bu sayı 750 bin civarındadır" bilgisini verdi.



"Epilepsi hastaları toplumda saklanmakta, bu durumda etkin tedaviye ulaşamamaktadır. Toplumun yanlış ön yargıları nedeniyle de bu hastaların yaşam kaliteleri daha da düşmektedir" ifadelerini kullanan Öztürk, şunları kaydetti:



"Düşük ekonomik gelir düzeyine sahip ülkelerde hastaların yüzde 80'i tedaviye ulaşamamaktadır. Ülkemizde ise epileptik nöbetlerin tam olarak tanınamaması, epileptik çocuğu olan anne babaların çocuklarını gizleme, sosyal hayattan uzak tutma çabaları hem bu çocukların tedavilerini engellemekte hem de eğitim alma, iş sahibi olma, aile kurmalarına engel olmaktadır. Oysa biliyoruz ki epilepsi hastalığı büyük oranda tedavi edilebilir. Bu hastalar günlük hayatlarını iyi bir şekilde sürdürmekle kalmaz, hatta sanat, bilim, yöneticilik gibi önemli alanlarda büyük başarılar elde edebilirler."



"ELEKTRONİK ORTAMA AŞIRI MARUZ KALMA ÇOCUKLARDA RİSK OLUŞTURUYOR"



Öztürk, epilepsinin hiçbir neden olmadan ortaya çıkabildiği gibi beyin ve beyin zarını etkileyen enfeksiyonlar, kaza ve travmalar, kanamalar, damar hastalıkları, beslenme bozuklukları, metabolik ve genetik bazı hastalıklarla ortaya çıkabildiğini aktardı.



Genetik olarak geçebilen bazı epilepsi türlerinin akraba evlilikleri ile yaygınlaşabildiğine dikkati çeken Öztürk, "Günümüzde elektronik ortama aşırı maruz kalma da özellikle çocuklarda risk oluşturmaktadır." uyarısında bulundu.



Prof. Dr. Öztürk, epilepsi alanında hastalığın nedenlerine yönelik ve tedavi amaçlı çalışmaların bulunduğuna değinerek, geliştirilen yeni ilaçlar, cerrahi ve yeni girişimsel yöntemlerle, klasik ilaç tedavisine cevap vermeyen hastaların tedavisinin başarıyla yapılabildiğini vurguladı.



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