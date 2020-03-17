Eczaneler dezenfektan üretimi için Bilim Kurulundan onay bekliyor

Türk Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Oğuzhan Ulutaş, dün itibariyle kendilerine gelen son haberde, Sağlık Bakanlığının üreticiler üzerinden gerekli talimatları verdiği, ecza depolarına gerekli arzın sağlanacağı ve eczaneler üzerinden hastalara uygun fiyatta maske ve dezenfektan satılması programının yapıldığının ifade edildiğini aktardı.



Ulutaş, "Eczanelerde dezenfektan üretimi için Bilim Kurulundan şu an için onay bekliyoruz. Eczanelerimizin standart olarak yapacağı formülasyonu Bilim Kurulu onayladıktan sonra eczacılarımız, eczanelerinde dezenfektan üretimine geçecek. Halkımızın bu ihtiyacını karşılayacaklar. Şu an onay aşamasında. O problemi de bu şekilde çözeceğimizi düşünüyorum" dedi.



EN ÖNEMLİ TEDBİR: TEMEL HİJYEN KURALLARINA UYMAK



12. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın da, depolarda herhangi bir ilaç sıkıntısı olmadığını ve düzenli sevkiyat yapıldığını vurguladi, Kovid-19 hastalığı için en önemli tedbirin panik yapmamak ve temel hijyen kurallarına uymak olduğunu kaydetti.