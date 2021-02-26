El ayak hastalığı nedir? (El ayak hastalığının belirtileri nelerdir?)

El ayak hastalığı oldukça bulaşıcı ve döküntülü bir hastalıktır. Genellikle her yaş grubunda ortaya çıkabilen El ayak hastalığı 10 yaş altındaki çocuklarda daha sıklıkla görülür.





El ayak hastalığı genellikle ellerde, ayaklarda, bacaklarda ya da kalçalarda döküntü ve kabarcıklar şeklindeki kendini gösteririr.



El ayak hastalığına neden olan iki adet virüs vardır. Bunlar Coxsackievirus A16 ve Enterovirüs 71 olarak isimlendirilir.

El ayak hastalığı yaz aylarında ve sonbaharda daha kolay yayılır. El ayak hastalığı, tükürük, kabarcıklardaki sıvı, dışkı, öksürük ve hapşırık gibi nedenler ile hızlıca yayılım gösterebilir.

EL AYAK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

El ayak hastalığı belirtileri genellikle ateş ve boğaz ağrısı olarak başlar. Derin yaralara benzeyen ağrılı kabarcıklar ağız içi ve çevresinde veya dilinde görülebilir. İlk belirtilerden sonra hastanın ellerinde, avuç içlerinde ve ayak tabanlarında 1-2 gün boyunca devam eden kızarıklıklar görülebilir.



El ve ayaklarda döküntüler ya da yaralar ortaya çıkabilir. Hastalığın diğer bir belirtileri ise iştahsızlık, halsizlik, huzursuzluk ve baş ağrısıdır.

EL AYAK HASTALIĞININ TEDAVİSİ NEDİR?

El ayak hastalığı, 7 ile 10 gün sonra herhangi bir tedavi uygulanmasa daha çoğunlukla kendiliğinden iyileşir. El ayak hastalığı için ilaç tedavisi ya da aşı yoktur. Belirtileri hafifletmek için bazı yöntemler uygulanır.



Dokturunuzun önerdiği ağrı kesici, ateş düşürücü ve diğer ilaçları kullanmak önemlidir.