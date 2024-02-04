Elektrik şoku felçli hastalara umut olabilir

Felç, beyne giden kanın kanın pıhtılaşması veya bir damarın patlaması nedeniyle kesilmesi sonucu ortaya çıkan ve hareket kabiliyetini etkileyen bir rahatsızlık.
Bu durum hastanın yemek yiyip içebilmesi ve hatta kendi kendine giyinebilmesi gibi yaşamsal aktivitelerini büyük ölçüde etkileyebilir.
Fizyoterapi genellikle kas gücünü artırmak ve felç geçiren kişilerin daha kolay yürümesine yardımcı olmak için sıkça tercih edilen bir tedavi yöntemi. Ancak fizyoterapi gören hastaların iyileşmeleri yıllar alabilir.
Boston'daki MGH Sağlık Meslekleri Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, fizyoterapi gören hastalara bu tedaviye ek olarak elektrik şoku verilmesi gerektiğini öne sürdü.
ŞOK TEDAVİSİ 3 KATA KADAR İYİLEŞME SAĞLIYOR
Bilim insanları, vücuttaki önemli bir sinire elektrik şoku uygulanmasının zayıflamış kol ve el kaslarında üç kata kadar iyileşme sağladığı ortaya çıkardı.
Denemeler, hastaların "vagus siniri uyarımı" olarak bilinen tedaviden bir yıl sonra bile ilerleme kaydetmeye devam ettiğini gösteriyor.
Vücudun sinir sisteminin önemli bir parçası olan bu sinirin uyarılması, beyinde felç nedeniyle hasar gören alanların yeniden yapılandırılmasına ve böylece uzuv hareketlerinin iyileştirilmesine yardımcı oluyor.
Araştırma sorumlusu Teresa J. Kimberley yeni tedavi yönteminin umut verdiğini belirterek, "İnme sonrasında insanlar çoğu zaman mevcut bozuklukların kalıcı olduğunu düşünerek ek tedavi arayışına girmiyor. Bu doğru değil. Eşleştirilmiş vagus siniri uyarımı bu hastalar için yeni bir yol ve yeni bir umut açıyor." ifadelerini kullandı.
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