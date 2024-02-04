Elektrik şoku felçli hastalara umut olabilir

ŞOK TEDAVİSİ 3 KATA KADAR İYİLEŞME SAĞLIYOR

Bilim insanları, vücuttaki önemli bir sinire elektrik şoku uygulanmasının zayıflamış kol ve el kaslarında üç kata kadar iyileşme sağladığı ortaya çıkardı.



Denemeler, hastaların "vagus siniri uyarımı" olarak bilinen tedaviden bir yıl sonra bile ilerleme kaydetmeye devam ettiğini gösteriyor.



Vücudun sinir sisteminin önemli bir parçası olan bu sinirin uyarılması, beyinde felç nedeniyle hasar gören alanların yeniden yapılandırılmasına ve böylece uzuv hareketlerinin iyileştirilmesine yardımcı oluyor.



Araştırma sorumlusu Teresa J. Kimberley yeni tedavi yönteminin umut verdiğini belirterek, "İnme sonrasında insanlar çoğu zaman mevcut bozuklukların kalıcı olduğunu düşünerek ek tedavi arayışına girmiyor. Bu doğru değil. Eşleştirilmiş vagus siniri uyarımı bu hastalar için yeni bir yol ve yeni bir umut açıyor." ifadelerini kullandı.