Endodonti nedir, nasıl yapılır? Endodonti hakkında bilgiler

Endodonti, diş minesi, dentin ve diş pulpasının incelenmesi ve tedavisi ile ilgili diş hekimliği uzmanlık alanıdır.



Endodontik tedavi en sık uygulanan işlemlerden biridir. Diş pulpası (sinirleri, arteriyolleri, venülleri, lenfatik sistem ve fibröz dokuyu içerir) hastalanır veya yaralanırsa dişi kurtarmak için endodontik tedavi gerekir.



Periradiküler cerrahi, kök kanal tedavisi, diş beyazlatma, diş taşı ve diş apsesi temizliği, apikoektomi, kanal tedavisi, kök rezeksiyonu, apikoektomi, pulpa kaplaması, pulpotomi, apeksifikasyon ve rejeneratif endodonti işlemlerini yapar.