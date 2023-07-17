Felç tedavisinde umut veren çalışma

"BİR KAÇ YIL İÇİNDE KLİNİK DENEYLERE GEÇMEYE HAZIRIRIZ"



Martinez, "Sonuçlar o kadar kesin ki birkaç yıl içinde klinik deneylere geçmeye hazırız. Her iki bacaktaki hareketi geri kazanmak için, dönüşümlü olarak beynin sol ve sağ korteksini uyaracağız. Beyinde dönüşümlü stimülasyon başlar başlamaz, hayvan hemen tekrar yürümeye başlayacak." dedi.



Kendisinin ve meslektaşlarının üzerinde çalıştığı teknolojinin, omuriliğin tam olarak hasara uğramadığı yaralanmalar için geçerli olduğunun altını çizen Martinez, "Bu teknoloji hiçbir zaman tam omurilik yaralanmalarına uygulanamayacak olsa da her adım bize insanların sorunlarını çözmeye biraz daha yaklaşma fırsatı veriyor.’’ diye konuştu.



Martinez ve ekibinin çalışmaları, "ScienceDirect" isimli bilimsel dergide de yayımlandı.