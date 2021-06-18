Fonksiyonel yaşam nedir? Fonksiyonel beslenme nasıl olmalı?

Fonksiyonel yaşam nedir? Bireysel anlamda fonksiyonel yaşam olgusunun önemi nedir?

Meltem Yıldız Dölenmen: Aslında fonksyionel yaşam çağımızda bütün herkesin içselleştirmesi ve hayatında uygulaması gereken bir yaşam tarzı. Fonksiyonel yaşam, beslenme alışkanlıklarından tutun da kişinin beden sağlığına dikkat edecek bütün hareket fonksiyonlarını hayatına katması, aynı zamanda da ruh sağlığını da beraberinde bütünleştirmesi anlamına geliyor.

Fonksiyonel beslenme ise vücudun ihtiyacı olan bütün gerekli vitamin ve gıda takviyeleri ile birlikte gıdaların doğru bir metotla özünü kaybetmeden pişirme tekniklerini de hayatın içine katarak doğru bir şekilde vücuda alabilmesi.

Diğer taraftan sadece bununla kalmamamız gerekiyor. Hayatımıza sporu da katmalıyız ancak bunun illaki bir atletizm olması gerekmiyor. Rutin hareketlerin eklem sağlığı için de önemi göz önünde bulundurulursa, aynı zamanda zihin sağlığı açısından mutlaka bedenin hareket etmesi ve bu noktada da yaşam fonksiyonlarını harekete geçirmesi gerekiyor. Bunun dışında zihin çok önemli bir mekanizma, birçok noktada hastalıkların temelini bile oluşturabiliyor. Bu noktada beslenmenize dikkat ediyorsanız, fonksiyonel olarak sporu hayatınıza düzenli olarak sürdürülebilir bir şekilde katıyorsanız, diğer taraftan da eğer zihin sağlığınız için yoga ve nefes terapileri yapıyorsanız, o zaman aslında bu 360 derece bir fonksiyonel yaşam haline geliyor. Eğer bunu çocukluktan itibaren yapabiliyorsanız o zaman çok daha nitelikli bir yaşam oluyor.

Dünya fonksiyonel yaşamı aslında hayatına kattı. Biz belki pandemiyle beraber biraz biraz farkeder olduk. Ancak bebeklikten itibaren büyüyen çocukların bu şekilde olması sağlıklı bir nesil ve sağlıklı bir zihinle beraber olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla fonksiyonel yaşamın her bireyin mutlak suretle yerine getirmesi gereken bir durum olarak algılıyorum.

Daha dirençli, daha güçlü olmak için uyku düzenimiz ya da nefes alma alışkanlıklarımız nasıl olmalı?

Meltem Yıldız Dölenmen : Uyku çok önemli. Aynı zamanda oksijen de çok çok önemli. Nefes demek oksijen demek. Dolayısıyla kişinin mutlak suretle doğada olması, açık havada olması, ofis ortamlarında bile çalışıyorsak -ki ben öyle çalışan bir bireyim- mutlaka aslında ofis ortamlarının havalandırılması, oksijen ihtiyacının karşılanması ve tekrar ediyorum, doğada olabilmek çok kıymetli. Uyku düzenine geldiği zaman da hepimizin bildiği rutin bir şey var; 8 saatlik bir uyku mutlaka gerekiyor. Ama tabi kaliteli bir uyku gerekiyor.

Siz eğer fonksiyonel yaşamı hayatınıza katmadıysanız, yani beslenme alışkanlıklarınız sıkıntılıysa veya hayatınızda spor yoksa mutlaka uyku düzeniniz bozulacaktır. Uyku için gerekli olan hormonlar gece salgılanıyor ve vücut için buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Aslında hepsi yine dönüp dolaşıp fonksiyonel yaşamın içerisinde kalıyor.

Fonksiyonel yaşam anlayışında beslenme nasıl olmalı?



Meltem Yıldız Dölenmen: Vücudun bütün ihtiyacı olan gıdaların vitaminden ve minarelden zengin olması gerekiyor. Karbonhidratlar, proteinler, vitaminler, minareller.... Bunların doğru dozda ve ihtiyacınız doğrultusunda olması gerekiyor. Doğal olan her şey aslında en doğrusu.



Doğal olan şeyleri hayatımıza katmak ama tabi bugün toprağın vitamin ve minarelden ne kadar zengin olup olmadığını çok iyi ölçümleyemeyebiliyoruz. Diğer taraftan da şu çok önemli: pişirme alışkanlıkları. Siz çok doğru bir şekilde taptaze organik bir besini alıp doğru pişirme taktiğiyle uygulamadığınız andan itibaren artık onun besin değeri düşüyor. Dolayısıyla bunun da çok nitelikli halde olması gerekiyor.



Fonksiyonel beslenme için bir diyet çeşidi diyebilir miyiz ya da şöyle soralım; günümüzün modern diyet ekollerinden hangisi ile uyumlu?



Meltem Yıldız Dölenmen: Hiç kimse 36 beden olmak zorunda değil. Diyet dediğimiz şey aslında sağlıklı kalabilmeyi başarabilmek. Dolayısıyla diyetlerinizi sağlıklı kalabilmek adına yaptığınızda zaten kilo alma probleminiz de ortadan kalkmış oluyor. Bunun da temeli fonksiyonel beslenme ve fonksiyonel yaşam. Hepsini bir arada tutmak lazım. Dolayısıyla diyet dediğimiz; her şeyin 360 derece sarmalanmasından oluşan bir şey. Çok farklı diyetler var ve birçoğu da sağlıksız aslında. Hiç yemeyerek sağlıklı kalabilmek mümkün değil, çünkü vücudun ihtiyacı var. Dolayısıyla diyet dediğimiz günümüzün moda bazı diyetlerinin aslında çok yanlış olduğunu düşünüyorum.



Özellikle gençlerin bu tür şeylere uyum sağlamalarından ziyade biraz daha fonksiyonel yaşamı okuyarak hayatlarına katmaları, hem zihin sağlıkları için, hem beden sağlıkları için hem de kendi fit vücutlarını koruyabilmeleri için en iyisi. En doğru sistemin diyetten öte fonksiyonel yaşam ve fonksiyonel beslenme olduğuna inanıyorum.

