Futbolculardan lösemi hastası çocuklar için “iki ton iyilik!”

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV yöneticilerinin, vakfın eski destekçisi olan Milli Takım ve Medipol Başakşehir’in deneyimli oyuncusu Mehmet Topal ile temasa geçmesinin ardından çocuklar için yeşil sahalardan destek yağdı. Sporcu ve iş dünyasından farklı isimlerin desteği ile iki ton mandalina satın alınarak farklı kurumlara gönderildi.



Mehmet Topal’ın yanı sıra Galatasaray’da forma giyen Fernando Muslera, Beşiktaş’ta forma giyen Burak Yılmaz, Premier League ekiplerinden Leicester City’de forma giyen Çağlar Söyüncü, Beşiktaş’ta forma giyen Mehmet Umut Nayir ve Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ilk mahsül mandalinaların tümünü satın aldı.



MANDALİNALAR FARKLI KURUMLARA DAĞITILDI



Futbol dünyasının yanı sıra Batur Altıparmak, Ebru Erbaş, Gökçe Sürmeli, Şayna Kaynar, Songül Durur Zevzir, Mert Nayır ve Özlem Dolu gibi isimler de ürün satın aldı. Tüm bu isimler, satın aldıkları mandalinaları; huzurevi, okul, hastane, sevgi evi ve down cafe gibi farklı kurumlara dağıttı.

Destekte bulunan herkese teşekkür eden LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, LÖSEV‘in mandalina hareketinin sağlıklı gıdada farkındalık yaratmak konusunda büyük önem taşıdığını ve LÖSEV Seferihisar Çiftliğinde yetiştirilen ilaçsız, gazsız, parafinsiz ve kimyasal katkısı olmayan doğal mandalinaların herkese şifa dağıtmasını dilediklerini söyledi.