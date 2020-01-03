Gaziantep'te muadil ilaç veren eczacının darbedildiği iddiası

İddiaya göre, Üçoklar Mahallesi'nde Vehbi N'nin işlettiği eczaneye gelen grup, bazı ilaçları alarak iş yerinden ayrıldı.



Bir süre sonra geri gelen grup, reçetede yazılı bazı ilaçların muadillerinin verildiği gerekçesiyle Vehbi N. ile tartışmaya başladı. Grup, eczacıyı darbettikten sonra kaçtı.



Özel hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Vehbi N. şikayetçi oldu.



Gaziantep Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci, sağlıkta şiddet olaylarının çok sayıda kişinin canını yaktığını söyledi.



Artık bu gibi olayların son bulması gerektiğini ifade eden Demirci, "Bizler insanlara sağlık dağıtmak için çalışan bir meslek grubuyuz. Yani insanların en zor zamanlarında çalışan bir meslek grubuyuz. Sağlıkta şiddetle ilgili eylemler yapılıyor ama bitmiyor. O yüzden hukuksal birtakım caydırıcı önlemler almak gerekiyor. Bu konuda da hükümetten üniversitelere kadar toplumun tüm katmanlarına görev düşüyor." diye konuştu.