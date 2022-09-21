Gece geç saatlere kadar oturanlar dikkat! Ciddi hastalıklara sebebiyet verebiliyor

Düzenli uykunun sağlık için büyük önemi olduğu herkesçe biliniyor fakat bazı insanlar gece oturmayı gündüz ise yatmayı tercih ediyor.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda gece uykusunu az alan kişilerin Tip2 diyabet geliştirme riskinin daha fazla olduğunu belirtiyor.



ERKEN UYANMAK VÜCUTTAKİ YAĞ DENGESİNİ KORUYOR



Geceleri oturup film izleyen veya oyun oynayan kişiler, gündüzleri erken kalkamıyor ve bu da vücudun dengesini adeta alt üst ediyor. Gece geç saatlere kadar oturan ve gece uykusunu almayan kişiler için uzmanlar Tip 2 diyabet riskine karşı uyarıyor.

Erken kalkanların enerji için karbonhidratlardan ziyade yağ yaktıkları böylece birçok hastalık riskinin azaldığı, gün içinde daha aktif ve aerobik olarak daha formda oldukları bulundu.



Vücudun karbonhidrat yerine yağ yakması da vücudun yağ dengesini ciddi bir şekilde koruyor. Bu da erken kalkanların daha sağlıklı olduğunu gözler önüne seriyor.

GEÇ SAATLERE KADAR OTURANLAR RİSK ALTINDA



New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'ndeki ABD'li bilim adamları, gece oturan ve erken yatan iki grubun günlük aktivite modellerini izledi. Ayrıca vücut kütlesini, bileşimini, insülin duyarlılığını ve yağ ve karbonhidrat metabolizmasını nefes örnekleri yoluyla değerlendirdi.



Yapılan araştırmalar sonucunda ise gece geç saatlere kadar oturan kişilerde diyabet riskinin daha yüksek olduğu anlaşıldı.

TİP2 DİYABET BELİRTİLERİ



Sık idrara çıkma,

Ağız kuruluğu,

Çok su içme,

Açlık hissi,

Cilt yaralarının geç iyileşmesi,

Kuru ve kaşıntılı bir cilt,

Sık sık infeksiyon gelişmesi,

Ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma görülür. Ancak bu belirtiler zaman içinde yavaş yavaş ortaya çıkar.