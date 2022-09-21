Gece geç saatlere kadar oturanlar dikkat! Ciddi hastalıklara sebebiyet verebiliyor

Uyku düzeni, beden sağlığı açısından oldukça önemli. Gece geç saatlere kadar oturan ve gece uykusu almayan insanların sağlığı ciddi tehlike altına giriyor. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, uyku düzeni kötü olan kişilerin ciddi hastalıklarla yakalanma riski artıyor.

Gece geç saatlere kadar oturanlar dikkat! Ciddi hastalıklara sebebiyet verebiliyor

Düzenli uykunun için büyük önemi olduğu herkesçe biliniyor fakat bazı insanlar gece oturmayı gündüz ise yatmayı tercih ediyor.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda gece uykusunu az alan kişilerin Tip2 diyabet geliştirme riskinin daha fazla olduğunu belirtiyor.

ERKEN UYANMAK VÜCUTTAKİ YAĞ DENGESİNİ KORUYOR

Geceleri oturup film izleyen veya oyun oynayan kişiler, gündüzleri erken kalkamıyor ve bu da vücudun dengesini adeta alt üst ediyor. Gece geç saatlere kadar oturan ve gece uykusunu almayan kişiler için uzmanlar Tip 2 diyabet riskine karşı uyarıyor.

Gece geç saatlere kadar oturanlar dikkat! Ciddi hastalıklara sebebiyet verebiliyor - 1

Erken kalkanların enerji için karbonhidratlardan ziyade yağ yaktıkları böylece birçok hastalık riskinin azaldığı, gün içinde daha aktif ve aerobik olarak daha formda oldukları bulundu.

Vücudun karbonhidrat yerine yağ yakması da vücudun yağ dengesini ciddi bir şekilde koruyor. Bu da erken kalkanların daha sağlıklı olduğunu gözler önüne seriyor.

Gece geç saatlere kadar oturanlar dikkat! Ciddi hastalıklara sebebiyet verebiliyor - 2

GEÇ SAATLERE KADAR OTURANLAR RİSK ALTINDA

New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'ndeki ABD'li bilim adamları, gece oturan ve erken yatan iki grubun günlük aktivite modellerini izledi. Ayrıca vücut kütlesini, bileşimini, insülin duyarlılığını ve yağ ve karbonhidrat metabolizmasını nefes örnekleri yoluyla değerlendirdi.

Yapılan araştırmalar sonucunda ise gece geç saatlere kadar oturan kişilerde diyabet riskinin daha yüksek olduğu anlaşıldı.

Gece geç saatlere kadar oturanlar dikkat! Ciddi hastalıklara sebebiyet verebiliyor - 3

TİP2 BELİRTİLERİ

Sık idrara çıkma,
Ağız kuruluğu,
Çok su içme,
Açlık hissi,
Cilt yaralarının geç iyileşmesi,
Kuru ve kaşıntılı bir cilt,
Sık sık infeksiyon gelişmesi,
Ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma görülür. Ancak bu belirtiler zaman içinde yavaş yavaş ortaya çıkar.

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