Genç corona virüs hastaları koku ve tat duyusunu daha sık kaybediyor

İrlanda’da başkent Dublin’deki St. James's Hastanesi’nden araştırmacılar, 46 yeni tip corona virüs(Covid-19) hastasındaki tat ve koku kaybını inceledi. Hastaların yarısının anozmi (koku kayb)ı ve aguesiadan (tat kaybı) etkilendiği belirtildi.

KOKU VE TAT KAYBI OLANLAR KENDİNİ İZOLE ETMELİ



Araştırmacılar, orta yaşlı ve yaşlı hastaların Covid-19’un nefes darlığı ve öksürük gibi semptomların muzdaripken, 20 ile 30 yaş arasındaki hastaların koku ve tat kaybını daha fazla yaşadığını açıkladı. Bilim insanları bu nedenle, corona virüsle enfekte olduktan yalnızca birkaç saat sonraya ortaya çıkan koku ve tat kaybı gibi belirtileri olan kişilerin kendilerini ivedikle izole etmesini önerdi.



St. James Hastanesi’nden Colm Kerr, “Bulgularımız, genç Covid-19 hastalarının daha koku ve tat kaybı yaşadığını kanıtlıyor” ifadeerini kullandı.

NEDENLERİ ARASINDA SİGARA VE AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ VAR

Bununla birlikte, koku ve kaybının, duyu nöronlarına yapısal destek veren hücrelere virüsün zarar vermesi nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor. Ancak, genç hastalarda neden daha fazla olduğuna ilişkin net bir sebep bulunmuş değil. Koku ve tat kaybında, cinsiyet farklılığı belirgin bir rol oynamıyor, sigara içmek, asitli ve alkollü içeceklerin fazla tüketilmesi gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülüyor. Çalışmada, ayrıca koku ve tat kaybı yaşayanlarda yüksek ateş, öksürük gibi Covid-19’un genel belirtilerinin daha az görüldüğü kaydedildi.



Diğer taraftan, dünyada Covid-19 vakalarının sayısı 18 milyon 700 bini, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 704 bini aştı.

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