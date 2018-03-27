Gençlerde unutkanlığın 10 nedeni

Unutkanlığın, hafızada depolanan bilgi ve tecrübelerin geri çağırılmasında yaşanan güçlükler olarak tanımlanabildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Birsen Aydın, “Beyinde yaklaşık elli milyar kadar hücre bulunmaktadır ve bu hücreler birbirleriyle sürekli iletişim halindedir. İnsan yaşlandıkça beyin de yaşlanır ve hücre kaybına uğrar. Bu da bilişsel fonksiyonların eskisi gibi güçlü olmasını engeller. Ancak bilgi ve beceriler sürekli yenilendiğinde ve tekrarlandığında, hafızada kalması ve hatırlanması daha kolay olur. Aksi takdirde kullanılmayan bilgiler bellekten zamanla silinir” diyor.



"AKILLI TELEFON VE BİLGİSAYAR KULLANIMI SINIRLANDIRILMALI "



Unutkanlığın kişinin günlük yaşam aktivitelerini, performansını ve sosyal düzenini bozmadığı sürece büyük bir sorun yaratmadığını söyleyen Uzman, şöyle devam ediyor:



“Ancak bunlardan birinde aksama olduğunda, sorunlar başlar ve tedavi gerekliliği ortaya çıkar. Unutkanlık genellikle ileri yaş sorunu olarak görülse de günümüzde artık genç yaşlarda da sıklıkla rastlanmaktadır. Bunun en büyük nedeni, geçenlerin akıllı telefon ve bilgisayarla çok fazla vakit geçirmesinden kaynaklanmaktadır.”



"BASİT ŞEYLERİ UNUTUYORSANIZ CHECK-UP YAPTIRIN"



Unutkanlığın bazen sinsi bir şekilde başladığını ve erken dönemlerde, hasta ve yakınları tarafından fark edilmeyebildiğini dile getiren Nöroloji Uzmanı Dr. Birsen Aydın, “Basit şeyleri unutma, ilerleyen zamanlarda kişinin bilişsel fonksiyonlarda bozulma ve günlük yaşam aktivitelerinin etkilenmesine yol açar. Kişinin performansı düşer ve doktora da bu dönemde başvurur. Ancak unutkanlığın erken fark edilmesi, tedavi başarısı için çok önemlidir. Kişinin basit şeyleri unuttuğunu fark etmesi durumunda zaman kaybetmeden bir check up yaptırması yararlı olacaktır. Check up’da bellek performans ölçümü yapılır ve bu da, ileride oluşabilecek bellek bozuklukları için referans olup erken tanıyı sağlayacaktır” diye konuşuyor.



ALZHEİMER GENÇ YAŞ HASTALIĞI DEĞİL



Genç yaşlarda unutkanlığa yol açan nedenlerin tamamı ileri yaşlarda da unutkanlık nedeni olabiliyor. Ancak, sadece ileri yaşlarda görülen ve unutkanlığa zemin hazırlayan Alzheimer ve frontotemporal demans gibi bazı hastalıklar, genç yaşlarda unutkanlığa yol açmıyor.



GENÇLERDE UNUTKANLIĞA YOL AÇAN NEDENLERE DİKKAT!



1.Bilgisayar ve akıllı telefonların yoğun kullanımı.

2.Depresyon, kaygı bozukluğu, stres.

3.Gereksiz birçok bilgi.

4.Uyku bozuklukları.

5.B12-D3 vitamin ve folik asit eksiklikleri.

6.Tiroid hormon bozuklukları.

7.Kafa travmaları.

8.Düzensiz yaşam tarzı.

9.Yanlış beslenme alışkanlıkları ve çevresel toksik maddelere maruz kalma.

10.Kitap okuma alışkanlığının olmaması.



VİDEO: UNUTKANLIK NEDEN OLUR?