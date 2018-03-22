Görülemeyen kanser hücresine ameliyatta sıcak kemoterapi

Antalya'da başlayan 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde konuşan Genel Cerrahi Profesörü ve Moleküler Onkoloji Doktoru Emel Canbay, Anadolu insanında kanser noktasında “bıçak sürdürme ürer” diye bir anlayışın olduğunu belirterek, "Ne yazık ki bu bir anlamda şu açıdan doğru. Biz tümörlerin gözle görülenleri alıp, görülemeyenlere ise etki edemiyoruz. Bunu önlemek içinde bizim ameliyat masasında aynı anda hastaya sıcak kemoterapiyi eklememiz gerekiyor. Tümör hücrelerini bitirebilmek, bütün amacımız bu" diye konuştu.



Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) tarafından düzenlenen Türk Tıbbı Onkoloji Kongresi’nde cerrahlara Belçika, İsrail, Yunanistan ve Japonya’dan gelen misafirlerle birlikte kurs düzenlendiğini kaydeden Dr. Emel Canbay, şunları söyledi:



"Son yıllarda Türkiye’de uygulaması artan, dünyada son 40 yıldır başarıyla uygulanan başarılı bir yöntemdir. Bu işlem ameliyat esnasında uygulanıyor. O nedenle cerrahlarla medikal onkologlara çok iyi bir işbirliği içinde olması gerekiyor. Biz masadayken ameliyatla gözle görülebilir tümörleri temizledikten sonra, hangi kanser tipine hangi tür ilaç uygun ise onun da dozlarını ayarlayarak, uygulayabilen cerrahlarız."



"CERRAHİ İŞLEM SIRASINDA MASADA SICAK KEMOTERAPİ VERİYORUZ"



Önlenebilir bir ölüm sebebinin önüne geçmeye çalıştıklarının altını çizen Canbay, uygulamanın detaylarını şöyle anlattı:



"İşlemi, hastanın ameliyat masasında işlemi bittikten ve hasta masadan kalkmadan uyguluyoruz. Makine aracılığıyla belirli hastalara hangi ilacın etki edeceğini biliyoruz. İlacı, ısıtılmış suyla dönen makine vasıtasıyla belirli süre içinde, belirli bir protokol çerçevesinde içeriyi su ve kemotarapi ile yıkayarak, gözle görülemeyen tümörleri bitirebiliyoruz. Yine de yüzde 100 değil ama yine de yapıyoruz. Tümör hücrelerini bitirebilmek bütün amacımız bu."



SICAK KEMOTERAPİ NE AVANTAJ SAĞLIYOR?



Sıcak kemoterapinin avantajlarını anlatan Emel Canbay, "Kemoterapi ile karşılaştırmalı değil ona tamamlayıcı ve hastayı kurtarıcı bir yöntem olarak kullanıyoruz. Sistemik kemoterapi alan hastalarımız olsun istiyoruz biz, öncelikle birkaç kür aldıktan sonra cerrahla birlikte değerlendirip, eğer hasta ameliyatta fayda görebilecekse, hastayı ameliyat esnasında ısıtılmış su ile temizleyerek gözle göremediğimiz tümörleri yok ettikten sonra medikal onkoloğumuza tekrar teslim etmek istiyoruz ki başarı şansımız yükselsin, hastalarımız tedavi olabilsin. Ya da toplam sağ kalım süreleri uzasın, yaşam kalitesinin iyi olmasını istiyoruz."



TTOD Üyesi Prof. Dr. Sezer Sağlam da, karın tümörlerinde tedavide tek başına bir kahramanın olmadığını bunun bir ekip işi olduğunu vurguladı. Karın zarına bakan yaklaşık 9 organ olduğunu kaydeden Prof. Sağlam, ekip çalışmasının tedavi başarısı üzerindeki etkisine değinerek şunları söyledi:



“EKİP ÇALIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ”



"Bu 9 organ karın zarına sirayet edebiliyor, var olan metastazı dışında. Karın zarına sirayet etiği zaman, karın içindeki dinamikler çok farklıdır ve damardan verilen kemoterapinin çalışma olasılığı düşüktür. O nedenle başka tekniklerin uygulanması gerekiyor. Burada cerrahi ve medikal onkoloji, nadiren de radyasyon onkolojisi beraber çalışıyor. Cerrahi önden temizlemeyi tercih edip, sonra biz kemoterapiyi karın zarına verebiliyoruz. Ya da önden biz karın zarına kemoterapiyi verip, cerrahiye hastayı hazırlayabiliyoruz. Hasta konseylerinde karar verilen bir durum. Ama ekibin mutlaka birlikte çalışması gerekiyor. Tek başına karar alınmaması gerekiyor."



Birlikteliği ve iletişimi arttırmak için kongre kapsamında bu kursu düzenlediklerine değinen Prof. Dr. Sezer Sağlam, medikal onkolojinin de hangi grupla çalışacağı konusunda yeteri kadar bilgiye ulaşmasını amaçladıklarını bildirdi.



"ÖNEMLİ OLAN HASTA"



Kursun katılımcılarından Belçikalı Genel Cerrah Prof. Dr. Kurt Van Der Speeten, kongrede hep birlikte kanser hastaları için daha iyi ne yapabileceklerini tartıştıklarını belirtti. Cerrah ile medikal onkoloğun bu yola el ele yürümesi gerektiğinin altını çizen Speeten, "Amacımız hastamızın yaşamını uzatabilmek ve bunu mümkünse tedavi edebilmektir. Eskiden cerrahlar ve medikal onkologlar birbirinden ayrı çalışırlardı. Şimdi biz bu sınırları aştık. Hepimiz bir arada hastalarımıza daha iyi bir sağ kalım, onların iyiliği için çalışabilir hale geldik" şeklinde konuştu.



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