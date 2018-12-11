Diğer kanser türlerinde olduğu gibi göz kanserinde de erken teşhisin, başarılı tedavi açısından çok önemli olduğunu belirten Avrasya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım, göz kanseri çeşitlerini; melanom, göz içi lenfoması, çocuklarda görülen retinablastom, hemanjiyoma göz kapağı melanomu, gözyaşı bezi tümörü, olarak sıraladı.



GÖZ KANSERİ BU BELİRTİLERLE SİNYAL VERİYOR



Göz kanserinin birçok belirtisi olabildiğini söyleyen Dr. Yıldırım, göz kanseri belirtilerini sıralayarak göz kanserine yol açan faktörlere değindi:



- Bulanık görme,

- Görme kaybı,

- Işığa karşı aşırı hassasiyet hissetme,

- Gözlerde meydana gelen kızarıklık,

- Gözlerde şişme,

- Göz kapaklarında hassasiyet,

- Gözün etrafında iltihaplanma,

- Gözün renkli kısmında meydana gelen koyu renklenmeler.



“RADYASYON GÖZ KANSERİNİ TETİKLİYOR”



“Göz kanserine yol açan birçok farklı sebep vardır. Ancak göz kanserinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken sıklıkla maruz kaldığımız radyasyondur. Bilgisayar, telefon, televizyon kullanımının artmasıyla birlikte radyasyona bağlı sağlık sorunları da artış gösteriyor. Bu sağlık sorunlarının başında gelen göz kanseri, gün içinde sıklıkla maruz kalınan radyasyon sebebiyle daha fazla rastlanmasına sebep oluyor. Bunun yanı sıra;

- Çok yüksek oranda radyasyona maruz kalma,

- Sigara ve alkol tüketimi,

- Genetik miras ve yatkınlık,

- Ultraviyole ışınları sebebiyle göz çevresindeki hücrelerin zarar görmesi de göz kanserinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Eğer hastalık ilk aşamada ise genel olarak tercih edilen yöntem lazer tedavisidir. Lazer tedavisinin yeterli gelmeyeceği durumlarda hastaya daha çok proton tedavisi uygulanır. İlerlemiş vakalarda ise radyoterapi ve kemoterapi tedavisi uygulanabilir.”



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