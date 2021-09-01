Guatr nedir? (Guatr belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?)

Guatr, tiroit bezinin anormal büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Tiroit bezi, metabolizma ve beyin fonksiyonları üzerine çok önemli rollere sahip olan tiroit hormonlarının salgılandığı yere denir.

Bu bez büyüyünce boynun bir ya da iki tarafında şişlik görülür ve bu şişlikler simetrik veya asimetrik olabilir.

GUATR NEDEN OLUR?

Guatrın en yaygın sebebi iyot eksikliğidir. Tiroidin tiroid hormonları üretmesine yardımcı olması için iyot gereklidir. Yeterince iyot almamanız tiroit bezinin büyümesine neden olabilir.

İyot eksikliğinden meydana gelen guatr endemiktir. Türkiye’de iyot tüketimi az olduğu için guatr sık bir şekilde görülür.



Guatrın ikinci sık nedeni ise hashimoto tiroitidir. Hashimoto tiroitinde tiroit bezi bağışıklık sistemi tarafından tahrip edilir. Tahrip olan tiroit bezi yeteri kadar hormon üretemez ve bu durumda hipofiz bezi tiroit bezini sürekli hormon yapması için uyarır. Sonuçta tiroit bezinde büyüme gerçekleşir, yani guatr gelişir.

Graves hastalığı, tiroid bezinde birden fazla nodül ve şişlik varlığı, tiroid kanseri gibi rahatsızlıklar da guatrın nedenleri arasındadır.

GUATRIN BELİRTİLERİ

Guatr bazı hastalarda hiç belirti vermezken, bazı hastalarda boyunda şişliğin yanında yutma güçlüğü, öksürük, nefes darlığı ve ağrıya yol açabilir.

Guatrda tiroit bezinin az veya çok hormon salgılamasına bağlı belirtiler de görülür. Yetersiz hormon salgılanması durumunda kilo alma, uyku hali, uyuşukluk, kuru ve kaba cilt, kabızlık, halsizlik ve saç dökülmesi görülebilir.

GUATR TEŞHİSİ NASIL KONUR?



Guatr tanısı, boyun bölgesinin hekim tarafından muayene edilmesinin ardından kanda tiroid hormon düzeylerinin ölçümü ve ultrasonografik inceleme ile konulur. Ayrıca gerektiğinde sintigrafi ve tiroid bezinden yapılacak ince iğne biyopsileri tanıda yardımcı olabilir.



GUATR TEDAVİSİ

Guatr tedavisinde ilaç tedavisi, radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi tedavi yöntemlerinden bir veya bir kaçı uygulanabilir.

Hastada hormon eksikliği saptanmışsa hormon ilaçları kullanılır. Tam tersine hormon fazlalığı varsa tiroit hormonunu baskılayacak ilaçlar ve radyoaktif iyot tedavisi uygulanır.

Nodüler guatrda cerrahi tedavi uygulanabilir. Guatrda cerrahi kararı hastanın hormon düzeyi, kanser varlığı, yutma veya solunum bozukluklarının olması ya da kozmetik nedenlere bakılarak verilir.