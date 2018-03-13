Hastalarına şifa veriyor, sanatıyla ruhları besliyor

2000 yılında Eurovision'da Türkiye'ye 10'unculuk getirdikleri "Yorgunum Anla" isimli şarkının ardından tıpta yoğunlaşan Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sühan Ayhan, şimdi de eşi Pınar Ayhan tarafından sahneye konulan "Orada Duruverseydi Zaman-Kemal" isimli müzikal belgeselde sahnenin arkasında yer alıyor.



Birçok yerde sahne alınmasıyla birlikte kendisinin de izleyici olmaktan ziyade aktif rol almaya başladığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:



"Rejiyi üstlendim. Şimdi, 'Orada Duruverseydi Zaman-Kemal' müzikal belgeselin yapım ve yönetmenliğini yürütüyorum. Aynı zamanda sosyal medyanın da yöneticiliğini yapıyorum. Son nefesime kadar bu şekilde sanatın içinde olmaya devam edeceğim. Çünkü, sanat hayatımda hep önemli bir yer kapladı çocukluğundan bu yana. Meslek yaşantımda birlikte yürüttüm. Beni ben yapan, benim kimliğimi oluşturan çok önemli yapı taşlarından biri oldu. Benim işim sadece hekimlik ve şifa değil. Hayatta toplumsal başka görevlerim de var. Hayatın her alanında yer almak lazım. Bunan sonra da hem tıp hem sanat yaşamında yer almaya çalışacağım."

"EKİBİMİZ 'SÜHAN BABA' DİYOR KENDİSİNE"



Pınar Ayhan da eşi Sühan Ayhan'la birlikte her zaman sanatla iç içe olduklarını, şimdi de müzikal belgeselde birlikte çalışmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "Birbirinizin hedeflerini görmez, ona saygı göstermezseniz aynı yolda yürüyemezsiniz zaten. Değer verdiğimiz şeyler konusunda birbirimize her zaman destek olduk." dedi.

Pınar Ayhan, hazırlıkların tamamlanmasının ardından ilk gösterimi Plastik Cerrahi Kongresi'nde yaptıklarını bildirerek, "Eşim Sühan da müzikal belgeselin yapım ve yönetmenliğini üstlendi. Gösterinin rejisini yapıyor. O olmazsa zor. Zaten ekibimiz 'Sühan baba' diyor kendisine" dedi.