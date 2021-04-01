Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır?

"Heimlich manevrası" olarak adlandırılan ve solunum yolunun yemek ya da yabancı bir cisimle tıkanması sonucu boğulmayı engellemek için kullanılan tekniktir.

Heimlich manevrası'nın mucidi ABD'li doktor Henry Heimlich 2016 yılında 96 yaşındayken hayatını kaybetti.

Hemlich, 1974 yılında kendi keşfettiği ve adını verdiği Heimlich manevrası ile şimdiye kadar sadece ABD'de binlerce insanın hayatının kurtarıldığı belirtiliyor.

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL UYGULANIR?



Kurtarıcı, hastanın arkasına geçmeli, hastanın göbek çukuru ile göğüs kafesi arasına bir elini yumruk yaparak yerleştirmeli ve diğer eliyle de destekleyerek içe yukarı şekilde 5 kez baskı uygulamalı.

BİLİNCİ AÇIK KİŞİLERDE HEİMLİCH MANEVRASI



• Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.



• Hastanın yanında veya arkasında durulur.



• Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır.



• Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına (kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur.



• Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur.



• Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich manevrası yapılır.



• Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır.



• Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.



• Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.



• Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.



• Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur.



• Bu işlemler 5’er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır.



• Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır.



• 112’den tıbbi yardım istenir.