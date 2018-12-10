Genellikle çocukluk çağında ağızdan tükürük yoluyla veya ortak alanlarda kullanılan malzemelerden bulaştığı kişilerde mide ile oniki parmak bağırsağında birikerek şişkinlik, bulantı, kusma, iltihap, gastrit, mide ülseri ve uzun yıllar tedavi edilmediği takdirde kansere yol açan helicobacter pylori enfeksiyonu, Türkiye'deki çeşitli merkezlerin yanı sıra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp biriminde iki aşamalı üre nefes testiyle belirleniyor.



Bu birimde üfleyerek test yaptıran hastalar, yaklaşık 30 dakikada tespit edilen bakteriden antibiyotik tedavisiyle kurtulup şifa buluyor.



Hastanenin Başhekimi ve Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Şahin, helicobacter pylorinin mide asidine dayanıklı bakteri türü olduğunu belirterek, bu bakterinin dünyanın en yaygın enfeksiyonu olduğunu söyledi.



Bakterinin genellikle midede ve oniki parmak bağırsağında birikerek midede iltihaba yol açtığına işaret eden Şahin, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre helicobacter pylori enfeksiyonu dünyada yüzde 50 oranında görülürken ülkemizde yaklaşık yüzde 70 ila 80 oranında insanlarda pozitif çıkıyor. Bu bakteri, pozitif çıkan hastaların yarısında ise mide ağrısı, şişkinlik, bulantı, kusma, gastrit, mide ve oniki parmak bağırsağı ülserine neden olmaktadır" dedi.



Şahin, helicobacter pylorinin bulaştığı insanların yarısında midede gaz, şişkinlik, dolgunluk hissi, bulantı ve kusma gibi şikayetlerin görüldüğünü kaydetti.



"NEFES TESTİ DAHA HIZLI SONUÇ VERİYOR"



Helicobacter pylorinin bulaşıcı olduğuna dikkati çeken Şahin, bakterinin tespit ve teşhisi için üfleme testi dışında çeşitli yöntemlerin bulunduğunu da anlatarak, şöyle devam etti:



"Üre üfleme, kan ya da gaita tahlilleri ile helicobacter pyloriyi tespit ediyoruz. Ancak bu testlerden üre nefes testi hem daha hızlı sonuç veriyor hem de hastaya konfor sağlıyor. Nefes testi için hastanın 6 saat öncesinden aç kalması, son 1 saat öncesi su veya sigara içmemesi ve son 1 hafta içinde de herhangi bir antibiyotik ile mide ilacı kullanmaması gerekiyor. Bu şartları yerine getiren hastalarımız geldiğinde ilk önce üfleme testi yapıyoruz. Daha sonra hastaya üre içeren ilaç içirip yarım saat beklettikten sonra ikinci kez hastaya test yapıyoruz. Üfleme testi ile 30 dakikada tespit edilen enfeksiyon antibiyotikle tedavi ediliyor."



Şahin, ilaç tedavisi sonrası hastaya yaklaşık 2 ay sonra yeniden test yapıp midedeki bakterinin atılıp atılmadığını kontrol ettiklerini aktardı.



DSÖ'ye göre helicobacter pylorinin mide kanserine yol açan etmenlerden ve kanser oluşturucu ajanlardan biri olarak kabul edildiğini vurgulayan Şahin, mide şikayeti olanların söz konusu testi yaptırmalarını önerdi.