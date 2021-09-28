Hematoloji nedir? (Hematoloji bölümü hangi hastalıklara bakar?)

Hematoloji, kan, kan oluşturan organlar ve kan hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal geçişli kan hastalıkları hematoloji alanının uzmanlığındadır.

Hematoloji, İç Hastalıklarının (Dahiliye) bir iç branşıdır. Hematoloji alanında çalışan hekimlere hematolog denir.



HEMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?



Hematologlar tarafından tedavi edilen hastalıklar şunlardır:



Demir eksikliği anemisi ve orak hücreli anemi veya travmaya bağlı anemi gibi diğer anemi türleri

Polisitemi veya aşırı kırmızı kan hücresi üretimi



Myelofibroz



Lösemi



Hemofili, idiyopatik trombositopenik purpura ve Von Willebrand hastalığı gibi trombosit ve kanama bozuklukları



Miyelodisplastik sendromlar



Talasemi ve orak hücre hastalığı gibi hemoglobinopatiler



Multipl miyelom



Von Willebrand hastalığı,



Malign lenfomalar



Kan nakli



Kemik iliği kök hücre nakli

Hematolojide en çok karşılaşılan vakalarda kansızlık, Akdeniz anemisi ve lösemi ile karşılaşılır. Bu hastalıkların semptomları birtakım testlere tabi tutularak tanıları konur ve tedavi yöntemlerine başvurulur.

