Hematoloji nedir? (Hematoloji bölümü hangi hastalıklara bakar?)

ntv.com.tr 28.09.2021 - 12:29 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 13:12
Hematoloji, kan, kan oluşturan organlar ve kan hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.
anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal geçişli kan hastalıkları hematoloji alanının uzmanlığındadır.
Hematoloji, İç Hastalıklarının (Dahiliye) bir iç branşıdır. Hematoloji alanında çalışan hekimlere hematolog denir.
HEMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?
Hematologlar tarafından tedavi edilen hastalıklar şunlardır:
Demir eksikliği anemisi ve orak hücreli anemi veya travmaya bağlı anemi gibi diğer anemi türleri
Polisitemi veya aşırı kırmızı kan hücresi üretimi
Myelofibroz
Lösemi
Hemofili, idiyopatik trombositopenik purpura ve Von Willebrand hastalığı gibi trombosit ve kanama bozuklukları
Miyelodisplastik sendromlar
Talasemi ve orak hücre hastalığı gibi hemoglobinopatiler
Multipl miyelom
Von Willebrand hastalığı,
Malign lenfomalar
Kan nakli
Kemik iliği kök hücre nakli
Hematolojide en çok karşılaşılan vakalarda kansızlık, Akdeniz anemisi ve lösemi ile karşılaşılır. Bu hastalıkların semptomları birtakım testlere tabi tutularak tanıları konur ve tedavi yöntemlerine başvurulur.