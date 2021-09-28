Hematoloji nedir? (Hematoloji bölümü hangi hastalıklara bakar?)

Hematoloji, kan ile ilgili hastalıkları inceleyen bir bilim dalı olarak bilinmesinin yanı sıra dalak ve kemik iliği gibi kan yapıcı organların hastalıklarıyla da ilgileniyor. Aynı zamanda Dahiliye bölümünün bir parçası olan Hematoloji nedir, Hematoloji hangi hastalıklara bakar?

ntv.com.tr 28.09.2021 - 12:29 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 13:12

Hematoloji nedir? (Hematoloji bölümü hangi hastalıklara bakar?)

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Hematoloji, kan, kan oluşturan organlar ve kan hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal geçişli kan hastalıkları hematoloji alanının uzmanlığındadır.

Hematoloji, İç Hastalıklarının (Dahiliye) bir iç branşıdır. Hematoloji alanında çalışan hekimlere hematolog denir.

HEMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Hematologlar tarafından tedavi edilen hastalıklar şunlardır:

Demir eksikliği anemisi ve orak hücreli anemi veya travmaya bağlı anemi gibi diğer anemi türleri

Polisitemi veya aşırı kırmızı kan hücresi üretimi

Myelofibroz

Lösemi

Hemofili, idiyopatik trombositopenik purpura ve Von Willebrand hastalığı gibi trombosit ve kanama bozuklukları

Miyelodisplastik sendromlar

Talasemi ve orak hücre hastalığı gibi hemoglobinopatiler

Multipl miyelom

Von Willebrand hastalığı,

Malign lenfomalar

Kan nakli

Kemik iliği kök hücre nakli

Hematolojide en çok karşılaşılan vakalarda kansızlık, Akdeniz anemisi ve lösemi ile karşılaşılır. Bu hastalıkların semptomları birtakım testlere tabi tutularak tanıları konur ve tedavi yöntemlerine başvurulur.

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