Hıçkırık neden olur, hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırığı geçirmenin yolları nelerdir?

Hıçkırık, karın boşluğu arasında bulunan ve diyafram adı verilen kasın bir yarısının istem dışı kasılmasıyla ortaya çıkar. Bu kasılma sırasında ses tellerinin ani ve sert kapanmasıyla gırtlakta özel bir ses oluşur.

Bazen kesik kesik, bazen peş peşe duyulabilen hıçkırık krizlerinin, uzun sürüp geçmemesi strese neden oluyor. Halk arasında bilinen hıçkırığı geçirme yöntemlerinin işe yaramadığı, uzun süreli hıçkırıklar başka ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor.

Uzmanlar uzun süren hıçkırıkların sindirim sistemi, metabolik hastalıklar, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları ve merkezi sinir sistemi hastalıkları gibi beş hastalık grubuna işaret edebileceği konusunda uyarıyor.

HIÇKIRIĞA KARŞI 6 YÖNTEM

Hıçkırıklar genellikle kısa süreli olup kendiliğinden geçse de hıçkırığın geçmesi için uygulanan birkaç yöntem var. İşte bu yöntemlerden bazıları:

Derin nefes alıp vermek

Nefesi tutmak

Bir kağıt torba içine nefes alıp vermek

Boğazda uyarıya neden olabilecek bir küçük kaşık toz şeker yutmak

Limon suyu veya sirke içmek

Buzlu su içmek

UZUN SÜREN HIÇKIRIĞA NEDEN OLAN HASTALIKLAR



Hıçkırık; menenjit, beyin içi kanama, beyin tümörleri ve beyindeki yaşlılıkla ilgili değişiklikler gibi merkezi sinir sistemini ilgilendiren hastalıkların bir bulgusu olabilir.



Reflü hastalarında hıçkırık da olabilir. Sadece hıçkırık şikayetiyle doktora başvuran hastalar da olmaktadır. Bu kişiler uzun süre hıçkırık nöbetine tutulur ve başka reflü hastalığı belirtisi de göstermez. Bu hastaların reflüsü tedavi edildiği zaman hıçkırık da geçer. Herkesi zaman zaman hıçkırık tutabilir ama reflüsü olan hastalarda daha sık ve uzun süreli görülür.



Bunun yanında hıçkırığın farklı nedenleri de bulunmaktadır. Her iki akciğer arasında kalan ve içinde kalbin de bulunduğu “mediyasten” ismi verilen bölgenin hastalıklarında hıçkırık gelişebilir. Buradaki lenf bezlerinin tüberküloz, kanser veya başka nedenlerle büyümeleri, frenik sinirin travması, aşırı kalp büyümesi, kalp krizi ve yemek borusu tıkanıkları bu hastalıkların başlıcalarıdır. Zatürre ve akciğer zarları arasında sıvı toplanması da hıçkırığa neden olabilir.



Diyafrağma kasının fıtıkları, karaciğer tümör ve apseleri, mide kanseri, dalak enfarktüsü, bağırsak tıkanıklığı, akut pankreatit gibi hastalıklarda hıçkırık saptanabilir.



HIÇKIRIK NASIL GEÇER?



• Soluk elden geldiğince tutularak, diyafram yanıltılır ve yeniden normal soluklanma ritmine dönmesi sağlanır.

• Buzlu su, limon suyu veya sirke içmekle, gırtlaktaki glottis spazmı çözülebilir.

• Buruna bir tutam enfiye veya karabiber çekildiğinde oluşan hapşırık ardından gelen şok soluklanma, diyafram kaslarını etkileyerek yeniden normal soluklanma ritmine dönülmesini sağlar.

• 2-3 adet kesme şeker veya 1 kahve kaşığı tuz yemek de olumlu sonuç verebilir.

• Aç karnına birkaç karanfil çiğnemek, özellikle yaşlılarda iyi sonuç verir.

• Yemek yerken acele edilmemeli ve konuşulmamalıdır. Genelde yavaş konuşmaya özen gösterilmelidir.

• Meşrubatlar kesinlikle şişeden içilmemelidir.

• Aç karnına sigara kullanılmamalıdır.

• Aşırı gülmekten kaçınılmalıdır.



ARŞİV: 20 YIL SÜREN HIÇKIRIK