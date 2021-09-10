Hipotermi nedir, hipoterminin nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Vücut ısısının 35 derecenin altına inmesi anlamına gelen hipotermi, vücudun uzun bir süre boyunca üretebileceğinden daha fazla miktarda ısı kaybetmesi sonucunda oluşur. Soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde hipotermi sık görülen bir sorundur. Peki, hipotermi belirtileri nelerdir, neden olur?

ntv.com.tr 10.09.2021 - 14:53 | Son Güncelleme : 13.09.2021 - 08:12

Hipotermi nedir, hipoterminin nedenleri ve belirtileri nelerdir?

İLİŞKİLİ HABERLER

Glutatyon serum nedir? Glutatyon hangi besinlerde var? Glutatyon tedavisi nasıldır?

Glutatyon serum nedir? Glutatyon hangi besinlerde var? Glutatyon tedavisi nasıldır?

Lenf Kanseri (Lenfoma) nedir?

Lenf Kanseri (Lenfoma) nedir?

Hipotermi, soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde sık görülen bir sorundur.

Zamanında müdahale edilmezse kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.

HİPOTERMİ NEDEN OLUR?

Vücut ısısında olağan dışı düşüşe neden olan faktörlerden bazıları şöyle sıralanabilir: 

Yetersiz giysi ya da düşük dış ortam sıcaklığı

Soğuk havalarda yetersiz hareket etme

Sıcak havalarda bile suda uzun sürelerle kalmak

Soğuk suya düşmek

Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda ıslak veya nemli giysiler

Vücutta geniş çaplı yanıklar

Karlı havalarda kaza geçirmek

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler hipoterminin derecesine göre değişkenlik gösterir.

El ve ayaklarda soğukluk

Cilt renginde solukluk

Titreme

Net olmayan, yavaşlamış konuşma

Hafif zihin karışıklığı şeklinde sıralanabilir. 

İLERİ HİPOTERMİ BELİRTİLERİ 

Vücut hareketlerinde ve koordinasyonunda yavaşlama

Sakarlık

Baş dönmesi

Uyuşukluk

Çevreye ilgisizlik

Kalp hızında yavaşlama

Solunumda yavaşlama

Bilinç bulanıklığı ya da bilinç kaybı

Göz bebeklerinde genişleme ve ışığa tepkisizlik

Solunum ve dolaşımın durması

HİPOTERMİ ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

Hipotermide ısı kaybının yüzde 50'si baş-boyun bölgesinden gerçekleştiğinden mutlaka şapka, bere ve boyunluk hatta kar maskesi kullanılarak ağız ve burun bölgesi mutlaka kapatılması gerekir.

Hipotermi oluşmuş kişiler hemen oda sıcaklığında, kapalı bir yere alınmalı ve üzerindeki ıslak kıyafetler çıkarılmalıdır.

Acil müdahale ile kişiyi battaniyeye sarmak, kafein ve alkol içermeyen sıcak içecekler içirmek gerekir.

Vücudun, baş, ense, göğüs ve karın gibi orta kısımlarının ısıtılması gerekir.

Normal battaniye yerine elektrikli battaniye kullanılması daha kısa sürede etki edecektir.

Vücut sıcaklığı yükselince baş ve boyun da dahil olmak üzere kuru bir battaniyeye sarımalı ve en kısa zamanda doktora götürülmelidir.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...