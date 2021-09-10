Hipotermi nedir, hipoterminin nedenleri ve belirtileri nelerdir?

ntv.com.tr 10.09.2021 - 14:53 | Son Güncelleme : 13.09.2021 - 08:12
Hipotermi, soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde sık görülen bir sorundur.
Zamanında müdahale edilmezse kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.
HİPOTERMİ NEDEN OLUR?
Vücut ısısında olağan dışı düşüşe neden olan faktörlerden bazıları şöyle sıralanabilir:
Yetersiz giysi ya da düşük dış ortam sıcaklığı
Soğuk havalarda yetersiz hareket etme
Sıcak havalarda bile suda uzun sürelerle kalmak
Soğuk suya düşmek
Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda ıslak veya nemli giysiler
Vücutta geniş çaplı yanıklar
Karlı havalarda kaza geçirmek
HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Belirtiler hipoterminin derecesine göre değişkenlik gösterir.
El ve ayaklarda soğukluk
Cilt renginde solukluk
Titreme
Net olmayan, yavaşlamış konuşma
Hafif zihin karışıklığı şeklinde sıralanabilir.
İLERİ HİPOTERMİ BELİRTİLERİ
Vücut hareketlerinde ve koordinasyonunda yavaşlama
Sakarlık
Baş dönmesi
Uyuşukluk
Çevreye ilgisizlik
Kalp hızında yavaşlama
Solunumda yavaşlama
Bilinç bulanıklığı ya da bilinç kaybı
Göz bebeklerinde genişleme ve ışığa tepkisizlik
Solunum ve dolaşımın durması
HİPOTERMİ ANINDA YAPILMASI GEREKENLER
Hipotermide ısı kaybının yüzde 50'si baş-boyun bölgesinden gerçekleştiğinden mutlaka şapka, bere ve boyunluk hatta kar maskesi kullanılarak ağız ve burun bölgesi mutlaka kapatılması gerekir.
Hipotermi oluşmuş kişiler hemen oda sıcaklığında, kapalı bir yere alınmalı ve üzerindeki ıslak kıyafetler çıkarılmalıdır.
Acil müdahale ile kişiyi battaniyeye sarmak, kafein ve alkol içermeyen sıcak içecekler içirmek gerekir.
Vücudun, baş, ense, göğüs ve karın gibi orta kısımlarının ısıtılması gerekir.
Normal battaniye yerine elektrikli battaniye kullanılması daha kısa sürede etki edecektir.
Vücut sıcaklığı yükselince baş ve boyun da dahil olmak üzere kuru bir battaniyeye sarımalı ve en kısa zamanda doktora götürülmelidir.