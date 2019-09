Esra Ürkmez ve Doç. Dr. Murat Gültekin’in önderliğindeki Avrupa Jinekolojik Kanserleri Hasta Dernekleri Birligi’nin (ENGAGe) ilan ettiği Dünya Jinekolojik Onkoloji Gününün (World Go Day) amacı jinekolojik kanserlere dikkat çekmek, başta kadınlar olmak üzere toplumların bu kanserler konusundaki bilinç düzeyini arttırmak.



Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Macaristan, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İsrail, İrlanda, İtalya, Kazakistan, Norveç, Polonya, Romanya, İsveç, İspanya, Türkiye, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, World Go Day etkinliğine sahne olacak ülkelerden bazıları.



Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve ENGEGe Eş Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, World Go Day

etkinliğini ntv.com.tr’ye şöyle anlattı:



“Araştırmalar, başta kadınlar olmak üzere birçok toplumda jinekolojik kanserler konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin yeterli olmadığını gösteriyor. Biz de bu noktaya dikkat çekmek istedik ve çalışmalarımızın sonucunda ENGAGe üyeleri, 20 Eylül gününü Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü (World Go Day) ilan etti. Dünya Jinekolojik Onkoloji Gününün amacı; jinekolojik kanserler farkındalığını arttırmak, kadınlarda ve doktorlarda gerekli davranışsal ve iletişimsel soruları çözmek, kadınların bu kanserlerin önlenmesi konusunda daha aktif olmalarını sağlamak. 24 ülkede kutlanacak etkinlikler kapsamında #gofor hashtagi ile sosyal medya kampanyası yürütülecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.”



“FARKINDALIK İÇİN DAHA ÇOK VE DAHA GÜÇLÜ SESLERE İHTİYACIMIZ VAR”



Avrupa Jinekolojik Kanserler Dernekler Birliği Eş Başkanı Esra Ürkmez ise projenin daha fazla duyulmasını sağlamak amacıyla jinekolojik bir kanserle mücadele etmiş ünlü isimlere ulaşma konusunda zorluklar yaşadıklarını söyledi, “Yani bizim sesimiz, yüzümüz olacak bir survivor bulmak neredeyse imkansız oldu çünkü bu tedavileri görmüş ünlü isimler kanser konusunda konuşmak bile istemedi. İşte bence ilk dokunulması gereken nokta burası. Farkındalık yaratabilmek için daha çok ve daha güçlü seslere ihtiyacımız var. Umuyorum önümüzdeki yıllarda bu engelli worldgoday ile aşacağız” dedi.



“2020 HEDEFİMİZ HEM ÜLKE HEM DE EL ELE VERDİĞİMİZ DERNEK SAYISINI ARTTIRMAK”



Aynı zamanda Kanserle Dans Derneği Eş Kurucusu olan Esra Ürkmez, “50’den fazla derneğin katılımı ile aynı gün kadın kanserleri ile ilgili bilgi paylaşımları, konuşmalar, panellar ve temsili spor etkinlikleri yapılacak. Etkinliklerde oyuncular, kanser hastaları, hasta yakınları, doktorlar ve hemşireler olacak. Bilgi paylaşımımız gerek web sitemizden, gerek sosyal medyadan devam edecek, 2020 için planımız hem ülke hem de el ele verdigimiz dernek sayısını arttırmak” ifadelerini kullandı.



ARAŞTIRMA SONUÇLARI CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK



Etkinliğin Türkiye ayağı, Kanserle Dans Derneği ve Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile 20 Eylül Cuma günü Ankara Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Merkez Kampüsünde gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında basın toplantısı ve panellerin yanı sıra kanserle mücadele eden hastalar hekimleriyle birlikte voleybol maçı yapacak.



Avrupa Jinekoloji Onkoloji Derneği Kanser Önleme Grubu Başkanı da olan Doktor Murat Gültekin, ENGAGe tarafından 10 Avrupa ülkesinde yapılan geniş katılımlı bir araştırmanın sonucu ile Dünya Sağlık Örgütü’nün rahim ağzı kanserine yönelik önemli çalışmasının detaylarını 20 Eylül’de Hacettepe Üniversitesi’nde yapılacak basın toplantısında açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.



