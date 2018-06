İmplant tedavisinde “All On 4” avantajı

Özel açılarla yerleştirilen implantlar üzerine aynı gün sabit protez yapılabildiğini belirten Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Akın Öztemel, aşırı sinüs sarkıklığı ya da ileri derecede kemik kaybı oluşmuş hastalarda, All On 4 tedavisiyle birlikte sinüs yükseltme veya kemik tozu ilavesi gibi ileri cerrahi işlemlere gerek kalmadan implantın uygulanabildiğini söyledi.



Böylece tedavi süresinin kısaldığını ve ilave cerrahi işlem uygulanmadığı için işlem sonrası sürecin daha rahat geçirildiğini ifade edene Dr. Öztemel, “İmplantların uygulandığı gün hastaya sabit protez takılabilmektedir. Kullanılan implant sayısı, geleneksel implant tedavisine göre daha az olacağından tedavi maliyeti de düşmektedir. Hareketli protez (damak) kullanamayan, bulantı refleksi olan hastalar için ideal bir tedavi yöntemidir. Seans sayısı geleneksel implant tedavisine göre kısa olduğundan şehir dışında ikamet eden hastalar için de uygundur” dedi.



ALLON4 TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANABİLİR?



İmplant operasyonunu engelleyecek sistemik bir hastalığı olmayan, yeterli kemik hacmine sahip ve sabit protez kullanmak isteyen tam dişsiz (hiç dişi olmayan) herkese Allon4 tedavisinin uygulanabildiğini dile getiren Çene Cerrahı, tedavi süreci ile ilgili şu bilgileri verdi:



“All On 4 tedavisi planlanan hastaya detaylı klinik muayene ve bilgisayarlı tomografi ile radyolojik muayene yapılması gerekmektedir. Tedaviye uygun görülen hastaya planlamaya uygun şekilde 4 adet implant yerleştirilir. Aynı gün implantların üzerine geçici sabit protez yerleştirilir. İmplantların kemikle kaynaşmasını takiben, yaklaşık 3 ay sonra, daimi protez yapılır. Bu işlemler lokal anestezi altında yapılabilmektedir ancak ileri derecede dişhekimi korkusu olan hastalara sedasyon ya da genel anestezi altında da uygulanabilir. İşlem sonrası bir miktar şişlik ve ağrı kesiciyle geçen tarzda ağrılar olabilmektedir. Hasta aynı gün geçici protezini kullanarak yemek yiyebilir.”



Dr. Akın Öztemel, yöntemin, yıllardır dünyada uygulanan ve başarısı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir tedavi olduğunu sözlerine ekledi.