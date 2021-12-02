İngiltere, Covid-19'un tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi

İngiltere'de, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm ihtimalini yüzde 79 azalttığı tespit edilen monoklonal antikor ilacı Xevudy'nin  kullanımına onay verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.12.2021 - 14:41

İngiltere, Covid-19'un tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi

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Covid-19 tedavisi için yeni bir ilacı onayladı.  İngiltere İlaç ve Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, Xevudy'nin, hafif ila orta şiddette Covid-19 enfeksiyonu olan ve ciddi hastalık geliştirme riski yüksek kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada güvenli ve etkili olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Xevudy'nin, Covid-19 tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı monoklonal antikordan sonra onaylanan ikinci monoklonal antikor tedavisi olduğuna işaret edildi.

GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen bu ilacın, enfeksiyonun erken evrelerinde alındığında daha etkili olduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle MHRA'nın, ilacı mümkün olan en kısa sürede ve semptom başlangıcından sonraki beş gün içinde kullanılmasını önerdiği bildirildi.

ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 79 AZALTIYOR

Açıklamada, "Bir klinik çalışmada, semptomatik Covid-19 enfeksiyonu olan yüksek risk taşıyan erişkinlerde tek doz monoklonal antikorun hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 79 azalttığı belirlendi" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca ilacın 12 yaş ve üzeri, 40 kilogramdan fazla olan kişiler için onaylandığının altı çizildi.

"OMİCRON'A KARŞI ETKİNLİĞİNİ İZLEYECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Sajid Javid de Twitter'dan yaptığı açıklamada, MHRA'nın, Covid-19'a karşı yeni bir tedaviyi onaylandığını belirterek "Xevudy'nin Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu yakından izleyeceğiz ve NHS ile dağıtım planları üzerinde çalışacağız" ifadesini kullandı.

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