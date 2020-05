İngiltere'de corona virüsün bir kişiye daha önce bulaşıp bulaşmadığını tespit edecek antikor testinin kullanımı onaylandı.



Ülkenin kamu sağlığı kurumu, İsviçre merkezli ilaç firması Roche tarafından geliştirilen testi "çok olumlu bir gelişme" olarak yorumladı.



Kan testi aracılığıyla bir kişinin vücudunda antikor tespit edilmesi, bu kişiye corona virüsün daha önce bulaştığı ve bu kişinin böylece bağışıklık kazandığı anlamına geliyor.



BBC Türkçe'nin haberine göre şimdiye kadar yetkililer bu tür testlerin yeterince güvenilir olmadıklarını söylemişlerdi.

Hükümetin daha sonra başarısız olduğu bildirilen antikor testlerine 16 milyon sterlin (19,5 milyon dolar) harcadığı bildirilmişti.



BBC'ye konuşan kaynaklar, İsviçreli ilaç şirketi Roche tarafından geliştirilen testin başarılı olma potansiyeli en yüksek olan test olduğunu söylediler.



İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, bağışıklık sistemleri antikor üretir, antikorlar da virüsü yok eder.



Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bir insanın vücudunda corona virüse saldıran antikorlar bulunması, bu kişiye virüsün geçmişte bulaştığı anlamına geliyor.



Ancak bu durum, ileride de hastalanmayacaklarına dair kesin bir kanıt sunmuyor.



TESTİN BAŞLANGIÇ TARİHİ BELİRSİZ



İngiltere'deki kamu sağlığı kurumu yetkilileri, resmi bilim parkı Porton Down'dan uzmanların söz konusu testi geçen hafta değerlendirdiklerini ve "testin oldukça özgül sonuç verdiği" kanısında olduklarını söyledi.



Sağlık Bakanı Edward Argar, testlerin öncelikli olarak sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler çalışanlarına uygulanacağını söyledi.



Ancak Bakan Argar bu testlere başlanacak tarihi söylemedi.



İngiltere corona virüs test programı ulusal koordinatörü Profesör John Newton, "Bu çok olumlu bir gelişme çünkü bu tür özgül sonuçlar veren bir antikor testi geçmiş enfeksiyona dair güvenilir bir gösterge" diyor.



"Antikorların ne kadar bağışıklık sağladığı halen net olmasa da bu, gelecekte enfekte olma riskine karşın bir bağışıklığın göstergesi olabilir."



İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın testin sağlık hizmetlerinde kullanılabilmesi için Roche firması ile görüşmeler yürüttüğü anlaşılıyor.



Test, halihazırda AB ve ABD'deki hükümet sağlık danışmanlarının onayından geçmiş durumda.



İngiltere'de şu an burun ya da ağızdan alınan örnekle yapılan swab testi uygulanıyor. Bu test, bir kişinin test edildiği sırada Covid-19 hastası olup olmadığını belirlemeye yarıyor.



Swab testi, ülkede hükümetin test et, takip et ve izle stratejisinin temelini oluşturmaya devam edecek.

