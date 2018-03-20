“İnme riski kadınlarda daha fazla”

İnmenin nörolojik bir problem olduğuna vurgu yapan ancak kalp-damar sağlığı ile de direkt ilişkili olduğunu dile getiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara, dünyada kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin ilk sırada yer aldığını söyledi.



Dr. Özkara, “İnme de özellikle ortalama yaşam sürelerinin uzaması ile beraber daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Zamanında fark edilip önlem alındığı takdirde yaşam kalitesini ileri derecede bozacak olan bu problemden korunmak mümkündür’’ dedi.



KADINLARDA İNME SONUÇLARI DAHA AĞIR SEYREDER



“İnme, nörolojik bir problemdir. Kalp hastalıkları, beyne giden ana damarların kireçlenmesi (şah damarı) ya da beyindeki küçük damarların tıkanması da inmeye neden olabilir” diyen Özkara, inmenin hayati tehlike yarattığına dikkat çekerek şunları söyledi:



“Beyinde etkilenen bölgeye göre çok çeşitli nörolojik durumlarla karşımıza çıkabilir. Genellikle erkeklerde daha sık olduğu düşünülmekle beraber kadınlarda inme sonuçlarının daha ağır seyrettiği bilinmektedir. Sebepleri ise; 10 yaş altında adet görme, 45 yaşın altında menopoza girme, düşük cinsiyet hormonu değeri ve doğum kontrol hapı kullanımıdır. Risk grubuna giren kadınların yıllık kontrollerini yaptırırken kalp ve damar sağlıkları açısından değerlendirilmeleri olası riskler için önlem alınmasına ve inme riskinin bertaraf edilmesine katkı sağlayacaktır.’’



Prof. Dr. Ahmet Özkara

KAN SULANDIRICI İLAÇLAR TEDAVİNİN TEMELİNİ OLUŞTURUR



İnmenin kanamaya bağlı olmadığı durumlarda kan sulandırıcı ilaçların tedavinin temelini oluşturduğunu aktaran Kalp-Damar Uzmanı, “Altta yatan problem damarda bir darlık, kalpten kaynaklı emboli veya kalp krizine bağlı bir komplikasyon ise stentleme ya da operasyon ile damarın açılması gerekebilir’’ dedi.



VİDEO: TÜRKİYE'DE HER 2-3 DAKİKADA BİR KİŞİ İNME GEÇİRİYOR