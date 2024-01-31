İnsan sindirim sisteminde virüs benzeri yeni yaşam formu keşfedildi

Yeni bir çalışma insan bağırsağında daha önce hiç karşılaşılmayan virüs benzeri bir yaşam formunu ortaya çıkardı.



Stanford Üniversitesi'nden biyolog Ivan Zheludev ve ekibi yeni keşfin bir virüs formu olmayabileceğini belirtti.



Bilim insanının açıklamalarına göre yeni keşif en basit genetik moleküller ile karmaşık virüsler arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olacak "tamamen yeni bir yaşam formu" olabilir.

Yeni bir yaşam formu olduğu iddia edilen biyolojik yapıya, bükümlü RNA sıralarından oluşan simetrik ve çubuk benzeri görünümü nedeniyle "obelisk" (dikilitaş) ismi verildi.