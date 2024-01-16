İşaret parmağınız yüzük parmağınızdan kısaysa "psikopat" olabilirsiniz

ERKEKLERDE VE SPORCULARDA DAHA YAYGIN



Sonuçlar ayrıca, herhangi bir psikopatik eğilime bakılmaksızın erkeklerin kadınlara göre daha düşük bir "2D:4D" oranına sahip olma eğiliminde olduklarını gösterdi. Yani genelde erkeklerin işaret parmakları yüzük parmaklarına göre daha kısa oluyor.



Testosteron düzeyleriyle bağlantısı nedeniyle "işaret parmağından daha uzun bir yüzük parmağa sahip olmak" cinsiyet fark etmeksizin sporda daha iyi performansla ilişkilendiriliyor.



Örneğin 104 kadın Olimpiyat sporcusu üzerinde yapılan bir araştırma bu sporcuların halktan kişilere göre önemli ölçüde daha düşük "2D:4D" oranlarına sahip olduklarını ortaya çıkardı.

Yani tıpkı erkeklerin çoğunluğunda ve psikopatlarda görülebileceği gibi daha uzun yüzük parmaklarına sahipler.