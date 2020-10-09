İsveç diyeti nasıl yapılır? (İsveç diyeti listesi)

Metobolizmayı tamamen değiştiren "13 günlük diyet" veya "İsveç diyeti" olarak da bilinen diyet temel olarak İskandinav ülkelerin obezite oranını düşürmeyi hedeflemesi üzerine çıkardıkları beslenme şekline dayanır.

Bu şekilde hızlı sonuçlar verdiren şok diyetlerin herhangi bir sağlık problemi olmayanların uygulaması öneriliyor, kilo vermeyi hedefleyen kişilerin kalıcı hedeflere odaklanmaları en sağlıklı zayıflama yöntemidir.

İsveç diyeti uygulanırken gün içinde en az 2 litre su tüketilmesi öneriliyor. Çay, kahve ve meşrubatlar listede belirtiren miktarda tüketiliyor.



İSVEÇ DİYETİ NEDİR?

İskandinav veya Danimarka Diyeti olarak da bilinen İsveç diyeti düşük karbonhidrat yüksek yağ ile beslenme temeline dayanan düşük kalorili bir beslenme planını içeriyor. İsveç diyeti listesi kurallarını savunan uzmanlara göre yağ tüketmekten korkmamak ve kaçınmamak gerekiyor. Bu yüzden de yağ ve protein içeriği yüksek olan bir diyet şekli oluşturuyor.

İSVEÇ DİYETİ LİSTESİ

Birçok çeşitliliği bulunan İsveç diyetinden 13 günlük bir örnek liste:

13 günlük İsveç diyeti listesi



1. GÜN:



Kahvaltı: 1 kupa sade kahve + 1 kesme şeker (gerekli)

Öğlen: 2 katı yumurta + 200 gram haşlanmış ıspanak + 1 domates

Akşam yemeği: 200 gram biftek, zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata



2. GÜN:



Kahvaltı: Bir fincan kahve, bir küp şeker



Öğle yemeği: 200 gram hindi salam + 100 gram yoğurt



Akşam yemeği: 200 gram yağsız biftek + büyük tabak limonlu ve zeytinyağlı yeşil salata + istenilen bir adet meyve





3.GÜN:



Kahvaltı: 1 kupa sade kahve + 1 kesme şeker (gerekli) + 1 dilim esmer ekmeği üçgen katlayıp arasına kibrit kutusu kadar yağsız peynir



Öğle yemeği: 2 katı yumurta + 1 dilim salam + büyük tabak limonlu ve zeytinyağlı yeşil salata



Akşam yemeği: 200 gram haşlanmış kuşkonmaz (veya brokoli) + 1 parça meyve (örn. 1 dilim portakal)



4. GÜN:



Kahvaltı: 1 kupa sade kahve + 1 kesme şeker (gerekli) + 2 dilim esmer ekmeğin arasına kibrit kutusu kadar yağsız peynir

Öğle yemeği: 1 bardak taze sıkılmış portakal veya elma suyu + 100 gram yoğurt



Akşam yemeği: 1 katı yumurta + 1 havuç (rende) + 200 gram yağsız peynir



5. GÜN:



Kahvaltı: 1 rendelenmiş havuç üzerine limon



Öğle yemeği: 200 gram somon veya alabalık, limon ve 1 çorba kaşığı erimiş tereyağı dökülüyor



Akşam yemeği: 200 gram yağsız biftek + büyük tabak limonlu ve zeytinyağlı yeşil salata + 1 adet çiğ kuşkonmaz (az miktarda haşlanmış brokoli olabilir)

6. GÜN:



Kahvaltı: 1 kupa sade kahve + 1 kesme şeker (gerekli) + 2 dilim esmer ekmeğin arasına kibrit kutusu kadar yağsız peynir

Öğle yemeği: 2 katı yumurta + 1 havuç (rende)



Akşam yemeği: 250 gram tavuk göğüs + 200 gram ıspanak salatası (suda haşlanmış)



7.GÜN:



Kahvaltı: Şekersiz bir kupa çay



Öğle yemeği: -

Akşam yemeği: 200 gram pirzola veya biftek + 1 elma



8. GÜN:



Kahvaltı: 1 kupa sade kahve + 1 kesme şeker (gerekli)



Öğle yemeği: 2 katı yumurta + 200 gram haşlanmış ıspanak + 1 domates



Akşam yemeği: 200 gram yağsız biftek + büyük tabak limonlu ve zeytinyağlı yeşil salata





9. GÜN:



Kahvaltı: 1 kupa sade kahve + 1 kesme şeker (gerekli)

Öğle yemeği: 1 dilim salam + 100 gram yoğurt



Akşam yemeği: 200 gram yağsız biftek + büyük tabak limonlu ve zeytinyağlı yeşil salata + isteğe bağlı 1 adet meyve



10. GÜN:



Kahvaltı: 1 kupa sade kahve + 1 kesme şeker (gerekli) + 2 dilim esmer ekmeğin arasına kibrit kutusu kadar yağsız peynir



Öğle yemeği: 2 katı yumurta + 1 dilim salam + büyük tabak limonlu ve zeytinyağlı yeşil salata

Akşam yemeği: 200 gram haşlanmış kuşkonmaz (veya brokoli) + 1 adet domates + 1 adet istenilen meyve (örn. 1 dilim portakal)



11. GÜN:



Kahvaltı: 1 kupa sade kahve + 1 kesme şeker (gerekli) + 2 dilim esmer ekmeğin arasına kibrit kutusu kadar yağsız peynir



Öğle yemeği: 1 bardak taze sıkılmış portakal veya elma suyu + 100 gram yoğurt



Akşam yemeği: 1 katı yumurta + 1 adet havuç (rende) + 200 gram yağsız peynir



12. GÜN:



Kahvaltı: 1 rendelenmiş havuç üzerine limon



Öğle yemeği: 100 gram somon veya alabalık, limon ve 1 çorba kaşığı erimiş tereyağı dökülüyor



Akşam yemeği: 200 gram biftek + 200 gram ıspanak salatası ve bir parça pişmemiş kuşkonmaz



13. GÜN:



Kahvaltı: 1 kupa sade kahve + 1 kesme şeker (gerekli) + 2 dilim esmer ekmeğin arasına kibrit kutusu kadar yağsız peynir



Öğle yemeği: 2 katı yumurta + 1 havuç rendesi limonlanmış



Akşam yemeği: 250 gram tavuk göğüs + büyük tabak limonlu ve zeytinyağlı yeşil salata



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