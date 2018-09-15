Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cankon Germiyanoğlu ve Türk Üroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, 15 Eylül Dünya Prostat Günü nedeniyle prostat hastalıklarına dikkat çekti. Uzmanlar, iyi huylu prostat büyümesinin belli bir yaştan sonra testosteronun azalmasına bağlı olarak östrojenin göreceli olarak artması sonucu oluştuğunu söyledi.



İyi huylu prostat büyümesinin belirtilerini ve tıbbi tedavisini anlatan Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, iyi huylu prostatın 50 yaş üzerinde %50-75, 70 yaş üzerinde %80’oranlarında görüldüğünü söyledi. Ürolojide en sık tanı konulan hastalığın genellikle 50 yaşından büyük erkeklerde görüldüğünü söyleyen Kadıoğlu, “Prostat büyümesinin idrar yolunu kapatmasına veya sıkmasına bağlı olarak idrar yapma ile ilgili şikayetlerle başlıyor” dedi.



Türkiye’de 6 milyona yakın erkekte iyi huylu prostat büyümesine bağlı şikayet ve belirtiler olduğunu belirten Kadıoğlu, Amerika’da 30-79 yaş arası alt üriner sistem semptomları (AÜSS) olan yaklaşık 15 milyon erkek olduğunu, Avrupa’da ise 30-79 yaş arası 35 milyon erkek bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu:



“Obezite, şeker hastalığı, artmış total enerji alımı, total protein tüketimi, kırmızı et, yağ, tahıllar, ekmek, kümes hayvanları ve nişasta ile beslenme, iyi huylu prostat açısından risk oluşturuyor. Sebzeler, meyveler, doymamış yağ asitleri, linoleik asit ve D vitamini bitkisel kaynaklı gıdalarla beslenme ve egzersiz, iyi huylu prostatı koruyucu özellik taşıyor.”



PROSTAT KANSERİ TARAMASI NE ZAMAN YAPILMALI?



Prof. Dr. Cankon Germiyanoğlu da prostat kanseri taramasının aile öyküsü olan erkekler de 40 yaş üstü, risk faktörü olmayan erkeklerde 50 yaş üstü PSA bakılmasını vurguladı.



İyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinden de bahseden Prof. Germiyanoğlu, iyi huylu prostat büyümesi takip-tedavisi altında olan hastaların 5 yıl içerisinde % 30’unun cerrahi uygulama gördüğünü belirterek şunları söyledi:



“Böbrek yetmezliği, mesane taşı, tekrarlayıcı kanamalar, medikal tedavinin etkisizliği, çoklu sonda uygulamaları, tekrarlayan üriner enfeksiyonlar ve mesane divertikülü görüldüğü durumlarda cerrahi uygulama yapılmalıdır. Geçmiş yıllarda sıklıkla açık prostat ameliyatları yapılırken artık endoskopik (kapalı) ameliyatlar yapılmaktadır. Kapalı ameliyatlardan son yıllarda popülarize olanları laser tiplerine göre olmak üzere prostatı buharlaştıran (KTP- greenlight laser) veya doku olarak çıkartan (Holmium laser) tipleri bulunmaktadır. Prostatik stentler, prostatik üretral liftler, minimal invazif basit prostektetomi, transüretral mikrodalga terapi, transüretral prostata iğne ablasyonu, intraprostatik enjeksiyonlar da prostat tedavisindeki yeni yöntemlerdir.”



Cerrahi teknik seçiminin kişiye özel olarak yapılması gerektiğini belirten Germiyanoğlu, 50 yaş itibariyle prostat hastalıkları belirtileri gösteren erkeklerin prostat kanser taraması için üroloji uzmanlarına başvurmalarının önemini vurguladı.



SIK SORULAN SORULAR



Prostat nedir?



Prostat meniye katkıda bulunan bir bezdir.



İyi huylu prostatbüyümesinin belirtileri nelerdir?



Gece idrara kalkma, sık idrara gitme, mesanenin (idrar torbası) tam boşalmama hissi, idrar yapmadan önce bekleme, zayıf idrar akımı, idrar sıkıştırması, idrar yaparken ıkınma, idrar yaparken kesilmesi ve yeniden başlatma.



İyi huylu prostat büyümesi prostat kanseri ile ilişkili midir?



İyi huylu prostat büyümesi prostat kanseri demek değildir.



PSA tarama testi ne zaman yapılmalıdır?



Aile öyküsü olan erkekler de 40 yaş üstü, risk faktörü olmayan erkeklerde 50 yaş üstü PSA bakılması önerilmektedir.



İyi huylu prostat büyümesi cinsel hayatı etkiler mi?



Prostat şikayetleri arttıkça sertleşme oranı ve ağırlık derecesi artar.



Prostatın büyümesi önlenebilir mi?



Prostatın büyümesi önlemek mümkün değilse de hayat tarzı değişikliği ve erken teşhis ile ilaç tedavisi kullanılarak belirtiler tedavi edilebilir.



Prostat belirtileri tedavi edilmezse ne olur?



Mesanede divertikül, taş, idrar yolu iltihabı oluşması, idrar yapama ve kronik böbrek yetersizliği gibi ciddi durumlara yol açabilir.



Hayat tarzı değişiklik önerileri nelerdir?



Günde en az bir litre su içilmesi ve egzersizin artırılması, gece yatmadan sıvı alımının kısıtlanması, alkol ve kafein alımının kıstlanması, dengeli beslenme, karnın alt tarafını sıcak ve kuru tutma, denize girdikten sonra ıslak mayonun değiştirilmesi.