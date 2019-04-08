Uzun bir yaşamın sırrının sağlıklı kalpten geçtiğini vurgulayan Bayındır İçerenköy Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, arabayı evden uzakta park etmenin, asansörlü yerine kalp dostu merdivenli evleri tercih etmenin, kalbi besleyen damarları, tuz, şeker ve sigara gibi kötü alışkanlıklarla tıkamamanın kalp sağlığının en önemli şartlarından olduğunu söyledi.



Çağımızın iki büyük salgın hastalığı olduğunu ifade eden Timurkaynak, “Birincisi kalp hastalığı. Sağlık bilinci yüksek insan kalp hastası olmaz. Kimler kalp hastası olma riskini taşıyor sorusunun cevabı, ne yapmamız gerektiğini bize anlatıyor. Tansiyonunuz ve kolesterolünüz yüksekse, şeker hastasıysanız, spor yapmıyorsanız ve kiloluysanız bir de bunlara ek olarak sigara içiyorsanız kalp hastası olmamanız bir mucizedir. Bu bahsedilen nedenler herkesin kolaylıkla önleyebileceği ve kontrol edebileceği risklerdir” dedi.



KALBİ KORUYAN ALTIN ÖNERİLERE DİKKAT!



Kalp hastalığı kadar salgın bir diğer hastalığın da Alzheimer, bilinen diğer adı ile vasküler demans bunama olduğunu dile getiren Kardiyolog Tikurkaynak, “Ömür uzadıkça Alzheimer riski de artıyor. Kalp damarlarınız için ne zararlıysa beyniniz için de aynı şeyler zararlı. Sağlık bilinci yüksek insan hem kalp hastalığından, hem felçten, hem böbrek yetmezliğinden hem de Alzheimerdan korunur” dedi ve kalp sağlığı için yapılması gerekenlere dikkat çekti:



DAMARLARA FAZLA YÜKLENEN TUZ VE ŞEKER KALBİ YORUYOR



“Vücut kitle endeksi, 25’in üstünde ve bel bölgesinde yağlanma olması bütün kötülüklerin anasıdır. Kilo, insülin direncini tetikliyor; insülin direncinin başlaması ile beraber tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği başlıyor ve kalp hastalığının ilk temeli atılmış oluyor. Damarlarımız içinde normalden fazla şeker, tuz, kolesterol bulunursa kalp hastalığı kaçınılmaz hale geliyor.



Prof. Dr. Timur Timurkaynak

BİR DAL İLE BİR PAKET ARASINDA FARK YOK



Önlenebilir ölümlerin en önemli nedeni sigara. Günde bir adet içmek ile bir paket içmek arasında risk açısından bir fark yok.



REÇETESİZ TEDAVİ; SPOR



Tüm bunları engellemek elimizde ve çok güçlü bir silahımız var; spor. Spor kilonuzu kontrol ederek insülin direnci, diyabet, hipertansiyon ve hiperkolesterolemiyi önleyen çok kuvvetli bir silah. Hem bedava, hem sağlıklı hem de reçetesiz. Sporu yaşam tarzı olarak benimsemiş bir insan tüm organlarını korumaya başlamış demektir.



OTOPARKINIZ EVDEN UZAK OLSUN



Sağlıklı bir kalp için hareket etmemiz gerekiyor. En sağlıklı ve en ucuz spor tempolu yürüyüştür. Haftanın en az 5, mümkünse 7 günü 35 dakikadan biraz daha fazla tempolu yürümek gerekiyor. Ya da teknoloji sayesinde adımlarınızı sayarak günde 10 bin adım atın. Otomobilinizi evinize ya da iş yerinize iki durak uzakta bırakın ve yürüyün.



ASANSÖR YERİNE MERDİVEN



Bütün gün işyerindeyim ne zaman spor yapabilirim ki diyorsanız, işte çözüm: Merdivenler kalp dostudur. Asansör kullanmayın, merdivenleri tercih edin. Odanızda saatte bir 5 dakika ileri geri yürüyün. Hareketli olmak ömür uzatıyor unutmayın. Bu hareketler hem size enerji harcatarak zayıf tutuyor, hem kalbinizin performansınızı artırıyor. Ayrıca efor yaptığınız zaman oluşabilecek göğüs ağrısı erken uyarı sistemi olarak sizi bir kardiyoloğa yönlendiriyor. “Yokuş çıkarken göğsüm ağrıdı” diye gelen hastaları, hemen incelemeye alıyoruz.



KENDİNİZLE YARIŞIN



Kalp için yapılacak ikinci spor yüzmedir. Futbol ise belli bir yaştan sonra başlamak için uygun bir spor değil. Kalp sağlığınız için rekabetçi sporlardan kaçının.



SPORU AKDENİZ MUTFAĞI İLE TAÇLANDIRIN



Sporun olmaz ise olmazı ise sağlıklı beslenmek. Sağlıklı beslenmek demek mucizevi bir mutfak olan Akdeniz - Ege mutfağı ile beslenmek demek.”



VİDEO: HER GÜN BİR YUMURTA KALBİ KORUYOR