“Kanser tedavisinde C vitamininin yeri yok”

C vitamininin kanserden korunmada veya kanser tedavisinin etkinliğini artırmada etkili olup olmadığı ile ilgili tıp dünyasında farklı görüşler var.

Bu durum hastaların da kafasını karıştırıyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Sezer Sağlam da bu noktaya dikkat çekiyor ve kanser tedavisinde yüksek doz C vitamini kullanımının hastalar tarafından sık sorulduğunu ve yararına inanıldığını söylüyor.



1950'li yıllarda dünyada ilaçtan ziyade vitamin tablet ve ampullerinin seri olarak üretildiğini, 50-60 yılın birikimi olarak bu konularda yalan-yanlış bilgilerin insanları etkilediğini ifade eden Prof. Sağlam, 1970'lere gelindiğinde kanserde hücre kültürü çalışmalarının hız kazandığını ve birçok molekülü laboratuvarda deneme olanağının başladığını söylüyor.



Prof. Dr. Sezer Sağlam

Kimyasal olarak şekere benzeyen ancak vücudun enerji olarak kullanamadığı C vitamininin ilaç olarak kullanabileceği umudu yarattığını ifade eden Onkolog, "C vitaminin vücuttaki ana görevi bağ dokusu (kolajen) oluşumunu sağlamaktır. Bitkiler ve hayvanların bir kısmı C vitamini üretebilmektedir ama insan bunu kesinlikle üretememektedir ve dışardan almak zorundadır." değerlendirmesinde bulunuyor.



“ÇALIŞMALAR, C VİTAMİNİNİN KANSER TEDAVİSİNDE HİÇBİR YARARI OLMADIĞINI GÖSTERMİŞTİR”



Çalışmalar sonucunda, C vitamininin kanser tedavisinde bir etkisinin olmadığının belirlendiğini aktaran Prof. Sağlam, "C vitamini kanserin tedavisinde ve önlenmesinde kullanılmamalıdır. Çalışmalar, hiçbir yararı olmadığını göstermiştir. C vitamini eksikliği ayrı bir konudur ve tamamlanması gerekir. Burada tartışılan nokta ihtiyaç fazlası ve tedavi amaçlı kullanımdır. 2001'de yapılan karşılaştırmalı çalışmada ise fazladan alınan C vitamininin soğuk algınlığında hiçbir yararının görülmediği anlaşılmıştır. Yine C vitamininin damar sertliğini düzeltmediği, erken doğumu engellemediği, akut pankreatit tedavisinde yeri ve katkısı olmadığı da ortaya konulmuştur” diyor.



