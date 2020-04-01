Kanser hastaları için kan bağışı çağrısı

İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisinin yol açtığı tedirginlik nedeniyle Türk Kızılayı ve üniversite hastanelerine kan bağışlarında azalmalar olduğunu söyledi, bu durumdan kanser hastası çocuk ve yetişkinlerin etkilenmemesi için herkesi kan bağışına davet etti.

Anadolu Ajansı 01.04.2020 - 15:38

Kızılay'dan kan bağışı çağrısı.jpg

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Serhat Aytan, İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği olarak 4 yıldan bu yana kentteki hastanelerde tedavi gören kanser hastası çocuklara ve ailelerine maddi ve manevi destek vermek için hayırseverlerle beraber çalıştıklarını söyledi.

Özellikle de kan hastalıklarının tedavisinde vatandaşlar tarafından yapılan kan bağışlarının çok önemli bir yeri olduğunu belirten Aytan, şöyle konuştu:

"Corona virüs salgınının Türkiye'de etkisini göstermesinin ardından İzmir genelinde Türk Kızılay ve üniversite hastanelerinin kan merkezlerine yapılan kan bağışlarında ciddi oranda bir azalma yaşandı. Ancak tedavi gören çocuk ve yetişkin hastaların kan ve trombosit ihtiyaçları her geçen gün artmaya devam ediyor. Lösemi ve talasemi hastası kardeşlerimiz ve büyüklerimiz vatandaşlarımızın vereceği kan bağışını dört gözle bekliyor. Kan merkezleri bir çok yerden daha steril, gerekli önlemler alınıyor, bağışçılarımızın hiç şüpheye düşmeden kan merkezlerine maskeleri ile gelmeleri yeterli. Gönüllü kan bağışçılarına ihtiyaç her zamankinden daha fazla var. Paylaşım biterse umut da biter. Umutların devamı için ben tüm vatandaşlarımızı kan merkezlerine davet ediyorum."

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