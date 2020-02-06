Kanser teşhisinde devrim iddiası (Kanser ortaya çıkmadan yıllar önce tespit edilecek)

37 ülkeden bin 300 bilim insanının imza attığı araştırma, kanserin erken teşhisi için devrim niteliği taşıyor.



Nature dergisinde yayınlanan araştırma, bazıları yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkan kanser türlerinin, DNA mutasyonları taranarak henüz çocukluk çağlarında tespit edilebileceğini savunuyor.



Hastalık belirtileri ortaya çıkmadan teşhis edilebilecek kanser türleri arasında yumurtalık ve beyin kanseri de sayılıyor.



Yaklaşık 10 yıla yayılan çalışmada, araştırmacılar 38 farklı türden toplam 2 bin 500’den fazla tümörün genetik kodunu analiz etti. Bu veriler sağlıklı hücrelerin DNA yapısı ile karşılaştırıldı.



“KANSER TİPLERİNİN GENETİK MUTASYONUNA İLİŞKİN İLK ZAMAN ÇİZELGESİ”



Özel bir algoritma kullanan uzmanlar, hücrelerin genetik kodundaki hangi hasarların gelecekte kansere dönüşebileceğini belirledi.



DNA yapısında farklı sebeplerle oluşan hasarlar zaman içinde artabiliyor ancak bunların çoğu kansere yol açmıyor.



Erken safhadaki mutasyonların yarısının, aynı dokuz genden kaynaklandığı tespit edildi. Bilim insanları araştırma sayesinde, kansere yol açan mutasyonların ne zaman ortaya çıkabileceğini de anladıklarını öne sürdü.



KANSERİ YILLAR ÖNCE YAKALAYACAK TESTLER GELİŞTİRİLEBİLİR



"Kanser hücrelerinin oluşumu yüzde 99 karanlıktaydı" diyen bilim insanları, kanser tiplerinin genetik mutasyonuna ilişkin ilk zaman çizelgesini geliştirdiklerini söylüyor.



Araştırmacılar, bu kalıplardan yola çıkılarak kanser ortaya çıkmadan yıllar önce teşhis edebilecek testlerin geliştirilebileceğini savunuyor.



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