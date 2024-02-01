Kanserin hafıza kaybına yol açmasının nedeni ortaya çıktı

Yeni bir çalışmaya göre bazı tümörler, beyin hücrelerine zarar veren bağışıklık sistemini harekete geçirebilen virüs benzeri bir protein salgılıyor.



Hafıza kaybı, davranış değişiklikleri, koordinasyon kaybı ve hatta nöbetler gibi semptomların hızla artması "anti-Ma2 paraneoplastik nörolojik sendrom" adı verilen bir durumun parçası olarak görülüyor.



Araştırmacılar, bu nadir nörolojik hastalığın kanser hastası 10 bin kişiden birinde görülebildiğini söylüyor.



Kesin semptomlar bireyler arasında farklılık gösterse de, hepsi sinir sistemini hızlı bir şekilde zayıflatıyor.



Bilim insanları, çoğu hastanın kanser olduğunu bile bilmeden bu nörolojik semptomlarla karşılaşabileceğini söylüyor.

Açıklanamayan kilo kaybının nedeni kanser olabilir Haberi Görüntüle BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BEYİNDEKİ PROTEİNLERE SALDIRIYOR



Semptomlar bağışıklık sisteminin beyindeki spesifik proteinlere aniden saldırmasından kaynaklanıyor.



Ayrıca nadir durumlarda vücudun diğer bölgelerindeki tümör hücreleri yalnızca beyinde üretilen "PNMA2" proteinini üretmeye başlayabiliyor.



Bu durumlarda vücudun bağışıklık sistemi hücreleri bu proteine ​​saldırmaya yönlendiren antikorlar üretiyor.



Bağışıklık sistemi bu proteini hedeflemek için etkinleştirildiğinde aynı zamanda hafıza, öğrenme ve hareketle ilgili beyin bölgeleri gibi beynin "normal olarak PNMA2 üreten" kısımlarını da hedef alıyor.



Bilim insanları, bu tür hastalardaki bağışıklık sisteminin hangi yönünün bilişsel gerilemeye neden olduğunu anlamayı umuyor.



Araştırmacılara göre bulgular, hafıza kaybı gibi nörolojik sıkıntılar yaşayan kanser hastalarında antikorların beyne girmesini engellemenin önünü açabilir. NTV’yi sosyal medyadan takip edin