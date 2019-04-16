Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, akademisyenler Hamit Altıparmak ile Fatih Veysel’in geliştirdikleri algoritma ile kanser hücrelerini doğrudan sınıflandırabildiği çalışması, Malezya'nın Penang şehrinde gerçekleşen konferansta sunuldu. Meme kanserinin günümüzde çok ciddi bir kanser çeşidi olduğunu vurgulayan Hamit Altıparmak, bu alanda yapılan geç tanının ölümlere sebebiyet verdiğini erken tanının ise hayatta kalma ihtimalini ciddi şekilde artırdığını söyleyerek şöyle devam etti:



“Meme kanserinden en güvenilir tespit yöntemi olan biyopsi yöntemi ile elde edilen görüntülerde anında kanserli hücre tespiti için yaptığımız çalışmalar neticesinde geliştirilen görüntü işleme algoritması ile yaptığımız testlerde yüzde yüz başarı edildi.



“7 AŞAMALI GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİĞİ UYGULANIYOR”



Geliştirdiğimiz algoritma ile meme kanserinde erken teşhisi kolaylaştırmak ve dünyanın belirli bölgelerindeki özellikle fakir ülkelerdeki doktor sorununu çözmek amacıyla yapıldı. Geliştirilen algoritma sayesinde biyopsi yöntemi ile alınan meme dokusu mikroskop aracılığı ile resim haline getirildikten sonra algoritmaya sunularak sonuç elde edilebiliyor. Geliştirilen algoritma aracılığı ile görüntü 7 aşamalı görüntü işleme tekniği uygulanarak kötü huylu kanser hücreleri doğrudan sınıflandırılabiliyor.



PATENT ALMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR



Savunma sanayiinde, tasarım ve imalat uygulamalarında, hava ve uydu görüntülerinden hava durumu tahmin edilmesinde, yeryüzündeki doğal kaynakların izlenmesinde, zirai ürünlerin tahmin edilmesinde, ormanların gelişimin incelenmesinde ve tıp alanında kanserli hücrelerin tespit edilmesi gibi uygulamalarda sıklıkla görüntü işleme tekniklerinin kullanıldığına vurgu yapan Altıparmak, amaçlarının birçok kanser çeşidini doğrudan tespit eden yani algoritması içine gömülü mikroskop patentini almak olduğunu belirtti.



VİDEO: MEME KANSERİNE YENİ TEDAVİ